В Оренбуржье чиновников и полицейских наказали за изъятие детей из семьи

Прокуратура признала незаконным изъятие четверых детей из семьи в поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбуржья. Надзорное ведомство внесло вице-губернатору региона и начальнику областного УМВД соответствующие представления. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а глава Домбаровского района досрочно ушел в отставку.

Об этом сообщила в среду Генпрокуратура России.

Напомним, что в мае опубликованная в социальных сетях видеозапись из поселка Тюльпанный, где чиновники и полицейские отбирают детей, надев на мать наручники, вызвала широкий общественный резонанс. По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова была проведена проверка правомерности этих действий.

Выяснилось, что дети были изъяты из семьи и помещены в специализированный дом ребенка по постановлению главы района. Основаниями для этого стали ненадлежащий уход за детьми и аварийное состояние дома.

- Однако данное решение принято в нарушение требований Семейного кодекса Российской Федерации, поскольку непосредственной угрозы жизни и здоровью детей не имелось, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

По протесту прокурора незаконный акт отменен, дети возвращены в семью. Поданное отделом образования райадминистрации заявление в суд об ограничении в родительских правах матери отозвано. Муниципалитетом ведется работа по улучшению жилищных условий семьи и оказанию ей всесторонней поддержки.

Напомним, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Его фигурантами стали сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Домбаровского района. Будет дана и уголовно-правовая оценка действиям полицейских в связи с применением физической силы при изъятии детей.