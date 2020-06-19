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19.06.2020 18:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье изъятых из многодетной семьи детей вернули родителям

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Многодетным родителям из поселка Тюльпанный Домбаровского района вернули четверых детей, которые в мае были изъяты из семьи органами опеки.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области. Ранее супруги выезжали в Москву для съемок телепередачи, посвященной сложной ситуации, в которой оказалась семья. По приезде домой мужчина и женщина отбыли 14-дневный карантин. После этого они смогли воссоединиться с детьми, которые находились в доме ребенка. Пока семья будет жить в квартире бабушки в Орске.

Как написал на своей странице в Instagram член Общественной палаты Оренбургской области Денис Терсков, история не закончена: семья нуждается в помощи. Кроме того, остается открытым вопрос по ремонту дома либо покупке нового.

Напомним, что опубликованный в социальных сетях видеоролик с изъятием детей у супружеской четы в поселке Тюльпанный вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах сотрудники органов опеки и полицейские сначала уговаривают мать отдать детей, а после того, как та отказалась, на женщину надевают наручники. По результатам проверки, проведенной СУ СК РФ по региону, выяснилось, что изъятие четырех из пяти детей, воспитывающихся в семье, происходило на основании постановления главы Домбаровского района. Мотивом для этого послужило аварийное состояние дома, грозившее обрушением потолочного покрытия.

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На скандал отреагировала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова: она заявила, что такие меры избыточны. Губернатор области Денис Паслер также высказался за сохранение семьи. Он заявил, что за супругами будет закреплен сотрудник, который окажет содействие в решении жилищного вопроса и трудоустройстве отца. Постановление главы Домбаровского района об изъятии детей было отменено, а сам руководитель муниципалитета уволился по собственному желанию.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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