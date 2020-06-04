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04.06.2020 14:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Текст: Анна Шепелева

Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отменила постановление главы Домбаровского района Оренбуржья об изъятии детей из многодетной семьи, жившей в аварийном доме. Об этом сообщили в четверг на сайте правительства региона.

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На заседании разбирали конфликтную ситуацию по семье Лихтенвальд, живущей в аварийном доме в поселке Тюльпанный. Комиссия рекомендовала органу опеки и попечительства администрации муниципалитета направить в районный суд ходатайство об оставлении искового заявления об ограничении Алены Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения. Кроме того, работу районных чиновников и полиции с семьей Лихтенвальд признали несвоевременной и неэффективной.

Напомним, 25 мая у многодетной мамы Алены Лихтенвальд силой отобрали четверых малышей, старшая дочь в это время была у бабушки. Молодая мать оказала сопротивление сотрудникам полиции и опеки, за что ее увезли из дома в наручниках в полицию. Позже суд оштрафовал ее на 500 рублей.

Официальным основанием для изъятия детей стали опасность обрушения крыши в доме, а также отказ матери от медосмотров детей на дому и их лечения. Прокуратура и СУ СК по региону инициировали проверки, когда в интернет и СМИ попала видеозапись из дома, на которой запечатлен момент изъятия малышей.

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В четверг стало известно, что СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики района. Другими словами, этой крайней ситуации - разлучения родителей и детей - можно было бы избежать, если бы с семьей поработали как следует. За многодетных вступилась уполномоченная по правам ребенка по региону Анжелика Линькова.

Глава региона Денис Паслер поручил детально разобраться в ситуации, он уже уволил главу района.

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