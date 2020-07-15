Кубанский футбольный арбитр оказался в центре фейкового скандала

В том, как сегодня телеграм-канал может за одну секунду вынести тебя в центр общественного внимания, известный краснодарский рефери, в прошлом арбитр ФИФА Павел Стипиди, убедился буквально три дня назад. Новость оказалась фейковой, но ее эхо продолжает бродить по просторам Сети.

А дело было так. В минувшее воскресенье в одном из мессенджеров появилось сенсационное сообщение. Анонимный автор телеграм-канала написал, что арбитра ФИФА Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга якобы "поймали на ставках на тотализаторе".

Тут последовало продолжение: по данным еще одного автора, "разбирательства начались в Латвии, где местной полицией был задержан и вскоре отпущен на свободу бывший судья Павел Стипиди. Его подозревают в махинациях на тотализаторе: ставках на количество желтых карточек в международных матчах. Якобы в сговоре с ним был действующий российский судья Сергей Лапочкин. Разбирательства по этому делу в комитете по этике УЕФА назначены на понедельник".

Если учесть популярность футбола и не меньшую - темы судейства в Российской премьер-лиге, шокирующее известие моментально разлетелось по огромному числу уже официальных интернет-СМИ.

Но прошел понедельник, а никаких разбирательств в УЕФА, понятно, не состоялось. И корреспондент "РГ" встретился с Павлом Стипиди, который уже много лет живет в своем доме в любимой пригородной станице Елизаветинской. Любопытно, что когда он в свое время судил в чемпионате России (в его биографии имеются и матчи в Кубке УЕФА), то в протоколе матчей рядом с его фамилией значился не Краснодар, а загадочная для всех Елизаветинская.

- Павел Александрович, что вообще происходит? Объясните, пожалуйста.

- Вот и я примерно так спросил, когда в воскресенье позвонил племянник и рассказал о происходящем, - вспоминает Стипиди. - Первая мысль, конечно, о Латвии. Начнем с того, что я там вообще никогда не был, даже в советское время. Да и какие сейчас поездки, когда все границы закрыты? А тут еще и непонятный тотализатор, ставки. Плюс бред о задержании, надо понимать, латвийской полицией...

- Зато в Сети уже вовсю шло обсуждение ваших "приключений".

- Правда, вскоре раздался звонок из газеты "Спорт-Экспресс". Ее журналисту я сказал примерно следующее, причем не выбирая слов, - продолжает Павел. - Заявил, что не понимаю, какой негодяй мог эту ложь придумать и отдать в прессу. Связать с этим мою фамилию и фамилию достаточно хорошего арбитра, входящего в лист ФИФА, - Сергея Лапочкина, макнуть нас в грязь... Официально заявляю: за всю свою жизнь, а мне 63 года, я пенсионер, никогда не выезжал в Латвию.

И только когда эти свидетельства появились на сайте газеты, посыпались звонки от других изданий с просьбами прокомментировать происходящее. "У корреспондента одного из популярных спортивных интернет-СМИ, которому я подробно изложил свою точку зрения на все случившееся, я не удержался и спросил: "Вы легко нашли мой телефон и позвонили. Однако почему не сделали этого сразу, а сначала поставили на сайт лживую новость? Ведь можно было сначала проверить, не так ли?" - сокрушается собеседник. - Он согласился со мной и извинился. Но мне-то от этого разве легче стало?"

По словам Стипиди, он догадывается, почему сделался целью подобной атаки. Недавно краснодарская "Независимая спортивная газета" попросила его высказать свою точку зрения на судейские решения, которые принимал Сергей Лапочкин во время нашумевшего матча между московскими командами "Спартак" и "Локомотив", в котором был удален со скамейки запасных главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско. "Я тогда сказал, что все решения рефери были обоснованные, в том числе и в отношении наставника, который, как мы знаем, был затем дисквалифицирован на три матча за атаку на помощника главного арбитра. И еще отметил, что в немецкой Бундеслиге, откуда этот тренер приехал в нашу страну, таким образом он бы себя не стал вести. Не исключаю, что я, так сказать, поплатился за подобные слова, а Сергей Лапочкин - за свои решения на поле".

Павел Стипиди с горечью замечает: "Как объяснили специалисты, сейчас практически невозможно установить человека, которому принадлежит этот телеграм-канал, чтобы по закону привлечь его к ответственности. Это очень жаль, ведь в такой ситуации может оказаться любой человек. Я создавал себе имя в футболе долгие годы, когда занимался судейством на высшем уровне, работал во многих профессиональных командах, в том числе и в Высшей лиге. И теперь его кто-то хочет очернить"...

Тем временем

Несмотря на явно фейковую новость, скандал по этому поводу продолжает разгораться. "Дело российских судей о ставках на тотализаторе. Правда или провокация?", "Мутная история с российскими рефери" - вот недавние заголовки в СМИ. По мнению экспертов, немного странно, что свою официальную позицию до сих пор не выразили Российский футбольный союз и РПЛ.