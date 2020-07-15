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Звезда "Форсажа" Джордана Брюстер подала на развод с мужем-продюсером

Новости
    15.07.2020, 10:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сорокалетняя американская актриса и модель Джордана Брюстер (Миа Торрето из "Форсажей") подала на развод с мужем - продюсером Эндрю Фромом. Об этом сообщает Today.

Фото: Kinopoisk
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Известно, что супруги тихо и интеллигентно расстались еще в начале года, остаются в адекватных отношениях, планируют и далее совместно воспитывать двоих сыновей (рожденных суррогатной матерью шестилетнего Джулиана и трехлетнего Роуэна) и уже вовсю налаживают личную жизнь. Во всяком случае, передает Daily Mail, приводя соответствующее фото, актриса не скрывает отношений с новым бойфрендом.

Джордана и Эндрю, которому сейчас 48 лет, познакомились на съемках ленты "Техасская резня бензопилой: Начало" в 2005-м, которую Фром продюсировал, какое-то время секретно встречались в трейлерах (поскольку демонстрировать роман на глазах коллег было бы непрофессионально), а в мае 2007-го поженились.

Брюстер родилась в 1980 году в Панаме. Помимо "Резни" и "Форсажей", снялась в "Факультете" Родригеса, сериалах "Даллас", "Американская история преступлений", "Смертельное оружие".

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