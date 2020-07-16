Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды. Напомним, в апреле из-за коронавируса и замедления темпов промышленного производства по всему миру снизился спрос на "черное золото".

А 20 апреля стоимость техасской нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже впервые опустилась до отрицательных показателей. В конце мая газета The Wall Street Journal написала, что добывающие сланцевую нефть компании сократили на 48 процентов расходы на разработку новых месторождений. Теперь же проекты, связанные с разведкой нефтяных месторождений в Арктике и добычей угля, отказываются кредитовать крупные игроки американского финансового рынка - Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Единственным исключением пока является Bank of America.

Ранее стало известно, что входящие в ОПЕК страны договорились с августа увеличить добычу нефти. Комментируя эту информацию, глава Минэнерго России Александр Новак отметил, что основные трудности, связанные с падением спроса на углеводороды уже позади, сейчас рынок уже сбалансирован и находится в достаточно стабильном состоянии.