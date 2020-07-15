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15.07.2020 22:14
Рубрика: Экономика

Август на раскачку

Страны ОПЕК+ договорились через две недели увеличить добычу нефти
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 155(8209)
Страны - участницы ОПЕК+ согласовали смягчение условий сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. С августа общий объем снижения производства до конца этого года составит 7,7 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн баррелей в сутки, как было в мае - июле. Такое решение они приняли на онлайн-конференции, прошедшей 15 июля.
Александр Новак: Россия выполнила в июне свою квоту сокращения добычи нефти на 99% и продолжит строго соблюдать условия сделки ОПЕК+. Фото: РИА Новости Александр Новак: Россия выполнила в июне свою квоту сокращения добычи нефти на 99% и продолжит строго соблюдать условия сделки ОПЕК+. Фото: РИА Новости
Александр Новак: Россия выполнила в июне свою квоту сокращения добычи нефти на 99% и продолжит строго соблюдать условия сделки ОПЕК+. Фото: РИА Новости

По словам главы Минэнерго России Александра Новака, основные трудности, связанные с падением спроса на нефть, уже позади, сейчас рынок уже сбалансирован и находится в достаточно стабильном состоянии. В апреле падение мирового спроса на нефть составляло 25 млн баррелей в сутки, а в июне этот показатель сократился до 10 млн баррелей.
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Основное внимание рынка теперь приковано к тому, как поведут себя котировки барреля после этого решения ОПЕК+. Ожидается, что почти весь объем восстановленной добычи окажется востребован на внутренних рынках стран альянса.

"Рынки в целом ожидали перехода ОПЕК+ к следующей фазе соглашения. По большинству прогнозов, некоторое восстановление добычи не должно привести к принципиальному изменению конъюнктуры", - сказал руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Он уточнил, что дефицит нефти несколько уменьшится, но все равно будет присутствовать на протяжении второго полугодия, и будет значительным. Тем не менее некоторая коррекция вниз возможна, считает Курдин.

Впрочем, учитывая, что решение ОПЕК+ было ожидаемым, можно сказать, что коррекция уже произошла. По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, реакция рынка на частичное увеличение добычи странами ОПЕК+ оказалась не так заметна из-за падающего курса доллара. "Снижение американской валюты автоматически сделало нефть дешевле", - сказал Симонов.

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При этом не исключено и более серьезное падение котировок барреля, даже ниже 40 долларов, но эксперты сходятся в том, что это может произойти только в краткосрочном периоде.

Для нашей страны увеличение производства нефти будет иметь ряд положительных моментов. "В экономике России появится возможность несколько улучшить ситуацию в промышленном производстве, поскольку сокращение добычи довольно заметно сказалось на его динамике, с учетом деятельности смежных отраслей", - сказал Александр Курдин. Кроме того, он подчеркнул, что восстановление добычи нефти в целом идет по заранее намеченному графику, а значит, есть возможность планировать.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Международные организации ОПЕК Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

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