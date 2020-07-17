Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.07.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

Niva стала Lada и сразу же подорожала

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Неделю назад на заводе "Лада Запад Тольятти" началось производство Niva под логотипом Lada. Не успев толком стать Lada, внедорожник вырос в цене.

Автомобиль подорожал на 9000 рублей, это в среднем около 1-1,3%. Розничные цены на модель скорректированы уже в четвёртый раз за год.

Фото: iStock
Какие системы действительно снижают мощность двигателя

На официальном сайте внедорожника прайс-листы уже обновились. Теперь Lada Niva стоит от 695 000 рублей до 879 000 рублей.

Отечественный автопроизводитель не раскрывает причину корректировки цен на машину. С появлением Niva в модельном ряду Lada внедорожник получил решётку радиатора и рулевое колесо с ладьёй, а также щиток приборов с изменённой графикой.

АвтоВАЗ в этом году уже четыре раза поднимал цены на всю продукцию Lada. В 2019 году компания трижды меняла цены на свои автомобили.

Ниже некуда: Nissan придется сократить производство на 30%
#Lada