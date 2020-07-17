Niva стала Lada и сразу же подорожала

Неделю назад на заводе "Лада Запад Тольятти" началось производство Niva под логотипом Lada. Не успев толком стать Lada, внедорожник вырос в цене.

Автомобиль подорожал на 9000 рублей, это в среднем около 1-1,3%. Розничные цены на модель скорректированы уже в четвёртый раз за год.

На официальном сайте внедорожника прайс-листы уже обновились. Теперь Lada Niva стоит от 695 000 рублей до 879 000 рублей.

Отечественный автопроизводитель не раскрывает причину корректировки цен на машину. С появлением Niva в модельном ряду Lada внедорожник получил решётку радиатора и рулевое колесо с ладьёй, а также щиток приборов с изменённой графикой.

АвтоВАЗ в этом году уже четыре раза поднимал цены на всю продукцию Lada. В 2019 году компания трижды меняла цены на свои автомобили.