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17.07.2020 14:25
Рубрика: Происшествия

Против экс-главы минстроя Ставрополья завели уже шестое дело

Текст: Михаил Сухарев

Еще одно уголовное дело, уже шестое по счету, возбудили против бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Романа Когарлыцкого. Но этот раз его подозревают в покушении на получение взятки в сумме более 43 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в третий раз в делах с Когарлыцким фигурирует акционерное общество "Гипроздрав".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- По данным следствия, 25 июня 2019 года подозреваемый и представитель акционерного общества "Гипроздрав" договорились о передаче Когарлыцкому части денежных средств, полученных обществом по государственному контракту по объекту "Культурно - образовательный и музейный комплекс, включающий в себя концертные и театральные залы, в городе Ставрополе", в качестве взятки в размере 43 миллионов 250 тысяч рублей за оказание содействия при проведении работ по строительству объектов, - говорится в сообщении следственного ведомства.

По данным следствия, Когарлыцкий, как и в ряде предыдущих дел, за взятку готов был поспособствовать в обходе бюрократических процедур и ускорить получение денег по госконтракту, а также проверок. Получить взятку бывший министр просто не успел - в ноябре 2019 года он был задержан по подозрению в совершении другого преступления.

Ранее сообщалось, что против Романа Когарлыцкого на Ставрополье возбудили пять уголовных дел - два за превышение должностных полномочий и три за взятки. АО "Гипроздрав" дважды фигурировало в эпизодах со взятками: на 34 миллиона рублей и на 15,55 миллиона. Кроме того экс-министр получал автомобиль марки Porsche Cayenne S, стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей за заключение госконтрактов с "нужной" фирмой. Эпизоды превышения полномочий также связаны с госконтрактами.

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