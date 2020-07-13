Против экс-министра на Ставрополье завели пятое уголовное дело

Очередное уголовное дело возбудили в Ставропольском крае против бывшего министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, экс-чиновника подозревают в получении взятки в 15,5 миллионов рублей.

- Подозреваемый и представитель акционерного общества "Гипроздрав" договорились о передаче Когарлыцкому части денежных средств, полученных обществом по государственному контракту по объекту "Краевой клинический кардиологический диспансер", в качестве взятки в размере 15 миллионов 550 тысяч рублей за оказание содействия при проведении работ по строительству объекта, - говорится в сообщении следственного ведомства.

По данным следствия, Когарлыцкий, "используя свое положение, смог добиться нужных решений от разных должностных лиц, связанных со строительством кардиодиспансера". В частности, речь идет об ускорении сроков госэкспертизы, проверки выполненных работ и незамедлительной оплаты выполненного контракта в пользу "Гипроздрав".

Это уголовное дело объединили с четырьмя заведенными против экс-министра ранее. Теперь его подозревают в двух эпизодах превышения полномочий: при заключении госконтракта на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы и завышении суммы госконтракта на строительство легкоатлетического манежа в Ставрополе. Также он проходит по двум делам о взятках: он получил автомобиль марки Porsche Cayenne S, стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей за заключение госконтрактов с "нужной" фирмой и порядка 34 миллионов рублей от упомянутого выше акционерного общества "Гипроздрав".

Бывшего министра строительства Ставрополья задержали в ноябре 2019 года, позднее суд его арестовал. Сейчас Алексей Когарлыцкий находится под стражей.