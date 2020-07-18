Сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA TV

Можно сказать, что теперь всем интересно, какие сериалы признают лучшими - за время пандемии и самоизоляции многие зрители открыли для себя этот жанр. Так что названия сериалов теперь не пустой звук для довольно большой аудитории. "Темные начала", "Острые козырьки", "Наследники", "Главарь" - вот лишь несколько сериалов, которые выделили на этот раз. Однако, основная церемония вручения BAFTA TV в этом году пройдёт 31 июля (и тоже в дистанционном формате). Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии. Как это понимать? В 2000 году телепремии Британской академии были разделены на две отдельные категории, а их лауреатов объявляют в разные дни. Кстати, в 2021 году имена лауреатов кинопремий BAFTA объявят только 11 апреля - из-за пандемии, а премию "Оскар" будут вручать 25 апреля.

Тем временем

Изменилась дата проката нового фильма "Чернобыль" Данилы Козловского, который, как стало известно недавно, крупный дистрибутор приобрел и для кинотеатров США. В России фильм выйдет осенью, а именно 15 октября. До этого времени можно смотреть в Сети сериал "Чернобыль" HBO - Козловский сам советовал так готовиться к просмотру его нового фильма.