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18.07.2020 16:32
Рубрика: Культура

Сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA TV

Текст: Сусанна Альперина
Сериал "Чернобыль", который вышел в начале прошлого года, продолжает собирать призы. У него "в копилке" есть и "Золотой Глобус", и "Эмми". На этот раз он получил сразу семь наград на церемонии BAFTA TV, которая прошла в этом году в онлайн-формате. Номинировался при этом в 14 категориях. Мини-сериал HBO награжден за режиссуру (Йохан Ренк), также награды получили художники-декораторы и художники по костюмам. Лучшая операторская работа, монтаж и звук- вот еще три приза. И статуэтка за саудтрек. Напомним, что композитор Хильдур Гуднадоттир уже получила в этом году одну крупную награду. В феврале была признана лучшей ее музыка к фильму "Джокер" - на церемонии вручения "Оскара".

Можно сказать, что теперь всем интересно, какие сериалы признают лучшими - за время пандемии и самоизоляции многие зрители открыли для себя этот жанр. Так что названия сериалов теперь не пустой звук для довольно большой аудитории. "Темные начала", "Острые козырьки", "Наследники", "Главарь" - вот лишь несколько сериалов, которые выделили на этот раз. Однако, основная церемония вручения BAFTA TV в этом году пройдёт 31 июля (и тоже в дистанционном формате). Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии. Как это понимать? В 2000 году телепремии Британской академии были разделены на две отдельные категории, а их лауреатов объявляют в разные дни. Кстати, в 2021 году имена лауреатов кинопремий BAFTA объявят только 11 апреля - из-за пандемии, а премию "Оскар" будут вручать 25 апреля.

Фото: youtube.com
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Тем временем

Изменилась дата проката нового фильма "Чернобыль" Данилы Козловского, который, как стало известно недавно, крупный дистрибутор приобрел и для кинотеатров США. В России фильм выйдет осенью, а именно 15 октября. До этого времени можно смотреть в Сети сериал "Чернобыль" HBO - Козловский сам советовал так готовиться к просмотру его нового фильма.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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