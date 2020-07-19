В усадьбе "Здравнево" под Витебском прошел круглый стол Посткома Союзного государства

В музее-усадьбе И.Е. Репина "Здравнево" в Витебской области прошел круглый стол на тему: "Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России".

В нем приняли участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель Министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко,руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Денис Безруков, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Иван Саверченко, директор учреждения "Государственный музей истории белорусской литературы" Михаил Рыбаков, заведующая домом-музеем М.Богдановича филиала "Центр белорусской культуры. Музея Максима Богдановича Наталья Прохорова, заведующий филиалом "Литературный музей Максима Богдановича" учреждения "Государственный музей истории белорусской литературы" Михаил Барановский, заведующий отделом фольклора Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, доктор филологических наук Владимир Кляус, директор УК "Витебский областной краеведческий музей" Татьяна Старинская, заведующий филиала "Музей-усадьба И.Е. Репина "Здравнёво" УК "Витебский областной краеведческий музей" Алексей Сухоруков.

Музей создан 11 августа 1988 года и находится в 16 км от Витебска на месте бывшей усадьбы художника Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). В 1892-1902 годах Репин проводил под Витебском лето и создал здесь картины "Осенний букет", "Охотник", "Белорус", "На Западной Двине. Восход Солнца", "Лунная ночь", "Барышни на прогулке среди стада коров", "На солнце" и др. Комплекс музея-усадьбы включает усадебный дом, в котором работает мемориальная экспозиция, дом управляющего, погреб, который пережил войну, пруд, липовую аллею.

- Этот музейный комплекс, - сказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, - предмет нашей гордости. Мы способствовали его развитию, помогли наполнить его экспонатами и увеличить посещаемость. Кроме того, это место притягательно для проведения пленэров, творческих дискуссий. Аура усадьбы настраивает на творческий лад.

Рассказывая о совместных литературных проектах, Григорий Алексеевич заметил, что у Постоянного комитета Союзного государства здесь много поводов для гордости:

- Это сегодня абсолютно обжитой дом."Здравнево" - это важно. Вначале дом в усадьбе был пустым, но мы способствовали его наполнению.

Фото: Татьяна Хорошилова/РГ

"Славянский базар в Витебске" - это стратегический объект?

Григорий Рапота: Когда не стало СССР, я был в Беларуси и в Минске и везде видел афиши с концертами российских артистов. Культурная жизнь не прекратилась. Культура способствует диалогу. Между народами, между странами. Сейчас есть интерес к взаимному дальнейшему духовному, культурному, экономическому обогащению. Мы гордимся большим академическим трудом о Симеоне Полоцком, гордимся трудом, рассказывающим о взаимоотношениях Горького и Богдановича, "Мостом дружбы", который представляет молодых белорусских и российских мастеров короткого рассказа. Их произведения размещаются в едином альманахе на русском и белорусском языках. Для нас это не дань моде. Как раз в сфере литературы мы наблюдаем устойчивый интерес к взаимному сотрудничеству и взаимному обогащению.

Замминистра культуры РФ Николай Овсиенко:

- Предназначение и деятельность Союзного государства идет от сердца, жизни и истории, от общих наших корней. Я каждый день признаюсь в любви к Беларуси. Дедушка Григория Алексеевича Рапоты погиб под Ржевом. И два президента открыли этот грандиозный мемориал Советскому солдату, возведенному также на средства Союзного государства.

Директор Института литературоведения им.Янки Купалы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Иван Саверченко:

- То, что встретились здесь, мы уже много сделали. Мы готовы выйти на союзные программы на тему "Общее культурное и литературное наследие". Дружба, общие корни, фундаментальные основы науки дорогого стоят.

Директор "Государственного музея истории белорусской литературы" Михаил Рыбаков:

- Благодаря поддержке Союзного государства музей получил литературу, посвященную трудам белорусов, которые проживали на территории России. Все это происходит благодаря интересу к белорусской литературе за рубежом, а также к русской литературе в Беларуси. Востребованы наши музеи Максима Богдановича, Василя Быкова. Вы видели маляванки - им ищут помещения. Если не будет поддержки, многие идеи уйдут в песок. У нас есть шанс создать общее культурное поле - это те проекты, на чем мы будем стоять дальше.

Заведующая домом-музеем М. Богдановича филиала "Центр белорусской культуры. Музея Максима Богдановича" города Ярославля РФ Наталья Прохорова:

- В наследии Максима Богдановича много произведений на русском языке. Богданович жил в Нижнем Новгороде, но там музея его нет. В Ярославле сохранился дом, где он подготовил книгу "Венок". 90 процентов экспонатов музея - из фондов Минска. В Ярославле большая белорусская диаспора. У нас большая экоколлекция и библиотека на площади 135 квадратных метров, что стало настоящей культурной площадкой диалога братских культур. Создана передвижная выставка, так как россиянам творчество Богдановича мало известно. За два года выставка побывала в 20 школах и библиотеках. Для нас актуально издание произведений Максима Богдановича на русском языке."

Заведующий отделом фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук Владимир Кляус:

- Круглый стол - повод говорить о большом диалоге между исследователями России и Беларуси. Сегодня необходимо говорить на уровне фольклора белорусского народа, часть которого переселилась в Россию, в Сибирь, Пермский край, на Байкал, в Омскую область во время Столыпинской реформы, Первой мировой войны, революции. Что они принесли с собой, что транслировали, что прижилось? Фольклор - то, что следует подтянуть к диалогу культур."

Руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина:

- Наш круглый стол неслучайно проходит в рамках "Славянского базара в Витебске". Потому что реальная жизнь не только объединяет нас экономически, социально, но духовно и культурно. Чей Илья Репин? Это белорусское наследие, русское? Репин - наш, то, что нас объединяет".

В рамках круглого стола в "Здравнёво" Григорий Рапота побывал на вернисаже одной картины И. Репина "Христос с чашей", которая экспонировалась на выставке одного дня, и посетил мастер-класс белорусских художников по "маляванке" - созданию расписных ковров.