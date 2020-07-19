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Вышел русский трейлер "Проклятого дома 3" с Лизой из "Чудес науки"

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    19.07.2020, 14:47
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Kinologistika Фото: youtube.com/ Kinologistika
Фото: youtube.com/ Kinologistika

Не очень, прямо сказать, понятно, кому это, вообще, нужно, но на YouTube опубликован локализованный и довольно истеричный трейлер хоррора Behind the Walls ("Внутри стен"), при локализации обозначенный как "Проклятый дом 3".

Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers
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Синопсис его звучит так: "Годами старый дом ждал пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью, и вот порог переступили новые жители". Естественно, это - "семья, за спиной у которой сложное прошлое", и, естественно, семья эта "хочет обрести новое место, где можно в жить в безопасности". Но не тут-то было! Вскоре у младшенького чада появляется некий невидимый друг. Разумеется, зловещий и злокозненный - вот же неожиданность!..

Режиссеры, сценаристы, продюсеры - знатные деятели на нивах бимувиз Джеймс и Джон Конделики, в тех или иных должностях работавшие на таких произведениях, как "Апокалипсис зомби", "Восстание зомби", "Авраам Линкольн против зомби", "Зоозомби", "Акульи плотины", "Самолет против вулкана", "Галактика Юрского периода", "Арктический апокалипсис" и десятках прочих услад.

В ролях: 53-летняя Ванесса Эйнджел (та самая, из "Чудес науки"), Регги Ли ("Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Пираты Карибского моря"), Лью Темпл ("Самый пьяный округ в мире"), Джо Херсли ("Хор", S.C.I.), Джейн Тэйни (Lost).

Премьера опуса состоялась в США в 2018-м. Российская заявлена на 29 октября текущего.

К фильмам "Проклятый дом" (The Witch in the Window - "Ведьма в окне"; 2018) и "Проклятый дом 2" (Girl on the Third Floor - "Девушка на третьем этаже", 2019) картина, понятно, отношения не имеет, вся "франшиза" создана усилиями наших прокатчиков.

Оригинальный трейлер:

Ранее появился русский трейлер фильма 2016 года "Осатаневший", получившего в России название "Дьявол из мобилки". У нас он выйдет 22 июля 2020-го.

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