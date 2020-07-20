АвтоВАЗ отмечает День рождения. Вспоминаем юбилейные Lada последних годов

Волжский автогигант отмечает 54-летие. 20 июля 1966 года было принято решение о строительстве в Тольятти крупного завода легковых автомобилей. Предприятие построили за рекордные 3,5 года и уже в 1970 году с конвейера сошли первые автомобили ВАЗ-2101.

В честь дня рождения АвтоВАЗа "Российская газета" решила рассказать о так называемых юбилейных или особых моделей Lada, которые были выпущены с 2016 года.

В 2016 году АвтоВАЗ отметил 50-летний юбилей. К этому событию российская марка вывела на рынок Vesta и Xray с приставкой 50 Anniversary.

Спецверсии были подготовлены на основе топовых исполнений моделей. Vesta и Xray окрашивались исключительно в ярко-красную эмаль, обладали чёрной глянцевой крышей, такими же корпусами наружных зеркал и стойками дверей. Седан и хэтчбек могли похвастать кожаным рулевым колесом, креслами с красными вставками из алькантары, ворсовыми ковриками с красной окантовкой, а также специальными шильдиками на корме и руле. На табличке указывался порядковый номер выпущенного автомобиля в рамках партии. Всего Lada изготовила 500 экземпляров каждой модели.

Lada Vesta 50 Anniversary предлагалась со 106-сильным "атмосферником", в пару к которому агрегатировалась пятиступенчатая механическая коробка передач или роботизированная трансмиссия с одним сцеплением. Lada Xray 50 Anniversary оснащался 1,6-литровым двигателем Nissan H4М (110 л.с.) в паре с МКП, а также "вазовским" 122-сильным мотором и АМТ.

В 2017 году АвтоВАЗ подготовил спецверсию Lada 4x4 (Niva) в честь 40-летия легендарной модели. Снаружи Lada 4x4 40 Anniversary можно было идентифицировать по новым эксклюзивным цветами, оригинальным литым дискам на резине Pirelli, шильдикам на переднем крыле и крышке багажника.

Салон внедорожника имел кожаную отделку рулевого колеса, сидений, вставок в дверных картах. Помимо этого, машина получила щиток приборов с изменённой графикой, специальные накладки на порогах, текстильные коврики, табличку с порядковым номером на бардачке. Техническую часть автомобиля не затрагивали. Тираж юбилейной Lada 4x4 составил 1977 экземпляров - по году начала производства автомобиля. К слову, Lada 4x4 40 Anniversary окрашивалась и в заводской камуфляж.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Летом того же года дебютировал Lada Xray Exclusive. Главное - высокий хэтчбек оснащали комбинированными сиденьями бежевого оттенка, глянцевыми декоративными вставками, фоновой атмосферной подсветкой салона, накладками на педали и порогах, текстильными ковриками, а также кожаной отстрочкой руля, чехла селектора КП, зоны дверных подлокотников. Облик стильной модели подчёркивался 17-дюймовыми дисками, шильдиками с надписью Exclusive. Под капотом Xray располагался 1,8-литровый силовой агрегат мощностью 122 л. с.

Чуть позже АвтоВАЗ решил надеть "эксклюзивный" наряд и на Lada Vesta. Флагманская вазовская модель обзавелась 122-сильным бензиновым двигателем ВАЗ-21179. Экстерьер самой мощной Lada Vesta выделялся оригинальными 16-дюймовыми дисками, спойлером на крышке багажника, декоративной насадкой выхлопной трубы, усиленной тонировкой задних стёкол. В интерьере добавлялись кожаная оплетка руля, отделка салона из кожзама и алькантары, накладки на педали, ворсовые коврики.

В 2019 году АвтоВАЗ выпустил целую линейку автомобилей Lada #Club. Спецверсию предлагали сразу для трех семейств: Xray, Granta, Largus. Модели отличались дополнительным набором оборудования, стилистическими штрихами в экстерьере и в интерьере.

#Club можно узнать по новой ткани обивок сидений, двухцветным колёсным дискам оригинального дизайна, лакированным корпусам зеркал. В зависимости от модели машина с шильдиком #Club дооснащалась обогревом ветрового стекла, парктроником, климат-контролем, датчиком дождя и света, глубокой тонировкой стёкол.

19 апреля 2020 года компания отметила 50 лет с начала серийного выпуска на тольяттинском автозаводе "первенца" - ВАЗ-2101. В тот же месяц АвтоВАЗ представил эксклюзивный Xray Cross Instinct. Крыша, корпуса боковых зеркал и колесные диски такого автомобиля окрашены в чёрный глянец. Внутреннее убранство получило оригинальную обивку кресел, глянцевые ручки закрывания дверей, накладки на пороги, шильдики на пятой двери и рамках задних стёкол. Спецверсию модели оснастили 8-дюймовым сенсорным экраном с платформой "Яндекс.Авто".

По предварительной информации, в этом году Lada готовит к выходу лимитированный Largus Cross с приставкой Quest. В таком Largus появятся чёрные глянцевые корпуса наружных зеркал и колёсные диски нового дизайна, а также рулевое колесо с кожаной оплёткой, кресла и кнопки обогрева от Xray Cross. Ожидаются дополнительная шумоизоляция, накладки на порогах, шильдики Quest.