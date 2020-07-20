Ford возродит имя Maverick для новых кроссовера и пикапа

В Сети появился слайд с презентации Ford, на котором представлены актуальные модели и новинки, в числе которых Bronco и Bronco Sport, а также загадочный Whitespace.

Слайд презентации опубликовал сайт Muscle Cars&Trucks. Дословно Whitespace можно перевести как белое пространство, фигурально - вакуум. Другими словами, новая модель американского производителя метит в пустующую нишу.

Издание, опубликовавшее изображение, отмечает, что сегмент пикапов сильно трансформировался, и в настоящее время практически нет предложений в нише компактных пикапов. Поэтому вакуум заполнит пикап Ford. Однако на изображении отчётливо виден силуэт пятидверного SUV. Не исключено, что Maverick окажется семейством моделей.

Maverick создадут на аналогичной новому Bronco Sport платформе. Она является модернизированной версией "тележки" Ford Focus и Escape.

Выпуск новинки начнётся в 2021 году, если не произойдёт вторая вспышка коронавируса или не случится эпидемии чумы.

Ford Maverick в 70-х годах был седаном, в 1993 году Ford начал выпуск одноимённого кроссовера, который в нулевых переименовали в Escape.