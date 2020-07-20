Постановление правительства Калужской области от 20 июля 2020 года № 546 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230. от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532) (далее -постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

"3. Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) временно приостановить проведение на территории Калужской области публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек.".

1.2. Пункт 7.1 постановления изложить в следующей редакции:

"7.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на территорию Калужской области соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18), постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (в ред. постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2020 № 10, от 13.04.2020 № 11).".

1.3. Пункт 7.3 постановления признать утратившим силу.

1.4. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить проведение на территории Калужской области досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в торгово-развлекательных центрах.".

1.5. Пункт 8.2.1 постановления изложить в следующей редакции:

"8.2.1. Оказание услуг в области отдыха и развлечений в закрытых объектах; услуг по организации и проведению спортивных мероприятий в закрытом помещении с очным присутствием зрителей.".

1.6. Пункт 8.4 постановления признать утратившим силу.

1.7. Пункт 8.5.3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"- с 20 июля 2020 года на объекты розничной торговли площадью торгового зала свыше 800 кв. м с отдельным входом, отдельным наружным (уличным) входом в объект торговли, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей в торговом зале объекта торговли исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м.".

1.8. Пункт 14 постановления изложить в следующей редакции:

"14. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (в ред. постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2020 № 10, от 13.04.2020 № 11), совместно с УМВД России по Калужской области (по согласованию) и территориальным органом Роспотребнадзора по Калужской области (по согласованию).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







