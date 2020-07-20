Новый Toyota Venza вызвал ажиотажный спрос. Очереди - до пяти месяцев

Toyota сообщила о том, что в первый месяц продаж было оформлено около 45 000 заказов на новое поколение Harrier, который в США, например, продают под возрождённым именем Venza. Такой объём оказался непосильным для заводов компании, поэтому ждать свои машины некоторым придётся до пяти месяцев.

В Toyota рассчитывали, что месячный объём продаж кроссовера составит 3.1 тысячи, но спрос превысил ожидания в 15 раз.

Премьера Toyota Harrier нового поколения состоялась в апреле 2020 года. Кроссовер создан на модульной платформе TNGA (GA-K), которая лежит в основе RAV4 и Camry.

Спустя месяц Toyota презентовала новое поколение Venza, который оказался копией Harrier. Названия разнятся в зависимости от рынков сбыта: на родине бренда автомобиль продаётся как Harrier, в США кроссовер имеет шильдик Venza.

Цена на гибридный Toyota Harrier начинается от 3 580 000 йен (около 2.4 миллиона рублей), купить модель с бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. и вариатором можно от 2 990 000 йен (примерно 2 миллиона рублей). Полноприводные версии с аналогичными силовыми агрегатами стоят 3 800 000 и 3 190 000 йен соответственно.