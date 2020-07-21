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21.07.2020 12:55
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Niva

Текст: Юрий Зубко
В России стартовали продажи внедорожника Lada Niva. Цены на модель стартуют от 726 000 рублей. За топовую версию автомобиля надо будет отдать минимум 869 000 рублей.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Напомним, производство модели началось 10 июля. Модель, которая ранее продавалась под названием Chevrolet Niva, обрела оригинальную решетку радиатора и рулевое колесо с ладьей.

Автомобиль по-прежнему оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с., пятиступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В версии Off-road машина дополнительно оборудована внедорожными шинами, особым обвесом, фаркопом и шноркелем, позволяющим форсировать броды глубиной до полуметра.

Фото: Автомобиль проекта "Аскет" от ГК "Супер-Авто"
Дизайнер "десятки" и партнеры планируют выпускать Lada Niva 4x4 в Германии

Список опций, доступных для Niva, остался прежним. У автомобиля есть подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, кондиционер, комплекс "ЭРА-Глонасс", мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и функцией голосового управления и фронтальная подушка безопасности.

Chevrolet Niva стала частью модельного ряда в конце 2019 года, когда АвтоВАЗ выкупил у концерна General Motors долю в совместном предприятии "Джи Эм-АвтоВАЗ". Производственная площадка, где выпускается бывшая Chevrolet Niva, переименована в "Лада Запад Тольятти".

По итогам первого полугодия 2020 года на российском рынке было реализовано 8 027 внедорожников Niva.

#Lada