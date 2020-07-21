АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Niva

В России стартовали продажи внедорожника Lada Niva. Цены на модель стартуют от 726 000 рублей. За топовую версию автомобиля надо будет отдать минимум 869 000 рублей.

Напомним, производство модели началось 10 июля. Модель, которая ранее продавалась под названием Chevrolet Niva, обрела оригинальную решетку радиатора и рулевое колесо с ладьей.

Автомобиль по-прежнему оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с., пятиступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В версии Off-road машина дополнительно оборудована внедорожными шинами, особым обвесом, фаркопом и шноркелем, позволяющим форсировать броды глубиной до полуметра.

Список опций, доступных для Niva, остался прежним. У автомобиля есть подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, кондиционер, комплекс "ЭРА-Глонасс", мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и функцией голосового управления и фронтальная подушка безопасности.

Chevrolet Niva стала частью модельного ряда в конце 2019 года, когда АвтоВАЗ выкупил у концерна General Motors долю в совместном предприятии "Джи Эм-АвтоВАЗ". Производственная площадка, где выпускается бывшая Chevrolet Niva, переименована в "Лада Запад Тольятти".

По итогам первого полугодия 2020 года на российском рынке было реализовано 8 027 внедорожников Niva.