АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Niva

Напомним, производство модели началось 10 июля. Модель, которая ранее продавалась под названием Chevrolet Niva, обрела оригинальную решетку радиатора и рулевое колесо с ладьей.
Автомобиль по-прежнему оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с., пятиступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.
В версии Off-road машина дополнительно оборудована внедорожными шинами, особым обвесом, фаркопом и шноркелем, позволяющим форсировать броды глубиной до полуметра.
Список опций, доступных для Niva, остался прежним. У автомобиля есть подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, кондиционер, комплекс "ЭРА-Глонасс", мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и функцией голосового управления и фронтальная подушка безопасности.
Chevrolet Niva стала частью модельного ряда в конце 2019 года, когда АвтоВАЗ выкупил у концерна General Motors долю в совместном предприятии "Джи Эм-АвтоВАЗ". Производственная площадка, где выпускается бывшая Chevrolet Niva, переименована в "Лада Запад Тольятти".
По итогам первого полугодия 2020 года на российском рынке было реализовано 8 027 внедорожников Niva.