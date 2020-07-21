"Тамбов" сохранил место в РПЛ после технического поражения "Сочи"

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза "Тамбову" присуждена победа в несостоявшемся матче 29-го тура против "Сочи". Таким образом, тамбовчане гарантировали себе место не ниже 14-го. А самарские "Крылья Советов" по итогам сезона должны покинуть Премьер-лигу.

16 июля, в день матча "Сочи" - "Тамбов", стало известно, что у сочинцев выявлено девять случаев заболевания коронавирусом. Из-за этого встречу пришлось отменять. Теперь КДК РФС присудил "Сочи" поражение.

У "Тамбова" стало 31 очко, он не опустится ниже 14-го места, даже если идущие 15-ми "Крылья Советов" догонят их по набранным баллам, то по результатам личных встречи у "Тамбова" преимущество.

Судьба самарского клуба теперь в руках "Химок". Если подмосковная команда все же откажется от участия в РПЛ в следующем сезоне, то "Крылья Советов" сохранят место.