Дегтярев решил пока не менять правительство Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пока не собирается менять команду бывшего главы региона, сообщает ТАСС.

"Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает и имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений", - сказал Михаил Дегтярев.

Он отметил, что в случае появления вакансий на них будут претендовать не только местные, но и кандидаты из других субъектов.

Напомним, Михаил Дегтярев назначили врио губернатора президентом Владимиром Путиным 20 июля. Сегодня он прилетел в Хабаровск и был представлен в правительстве края заместителем полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорием Курановым.