Новости

На Камчатке прекратили активные поиски пропавших моряков 07:14
NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной 06:43
На Среднем Урале ливень затопил город 06:39
Компания Walt Disney отказалась сотрудничать с Facebook 06:20
В Забайкалье танкисты на учениях перешли по дну реки 06:10
Трамп назвал ношение маски "патриотическим" жестом 06:08
Туристы оказались в огненной ловушке при пожаре в кемпинге в Австралии 05:38
В России предложили определить срок службы жилых домов 05:17
Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ 05:11
В Приамурье задержаны участники беспорядков на ГПЗ 04:58
Ученый назвал количество "нулевых пациентов" с коронавирусом в России 04:43
Жители Приамурья остались без бюджетного отдыха из-за авиакомпании 04:41
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одолеть «Лацио» 04:25
Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет 03:46
Международные полеты возобновятся из шести городов России 02:58
Forbes отдал Илону Маску пятую сточку в рейтинге богатейших людей 02:54
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су 01:41
Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник 01:35
В 2020 г. население Украины сократилось на 117 тысяч человек 00:57
В Китае две женщины четыре дня провели в застрявшем лифте 00:47
При ракетной атаке на Дамаск пострадали семь сирийских военных 00:25
Из-за утечки химикатов на заводе в Корее пострадали семь человек 20.07.2020
Россия начала в Африке масштабный проект по изучению русского языка 20.07.2020
В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом 20.07.2020
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска 20.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 07:14
Рубрика: Происшествия

На Камчатке прекратили активные поиски пропавших моряков

Текст: Дина Непомнящая

В Камчатском крае завершили активную фазу поиска четверых мужчин, находившихся на борту катера, перевернувшегося в ночь с 13 на 14 июня в акватории Авачинского залива. Такое решение накануне приняли в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Катер с тремя рыбаками пропал на севере Камчатки

Напомним, что катер осуществлял доставку груза к другому судну. После ЧП плавсредство быстро обнаружили приблизительно в 40 километрах от берега. Но членов экипажа там не было. Спустя несколько дней были найдены вещи, принадлежавшие морякам. К поискам подключили 218 человек и 60 единиц различной техники, в том числе беспилотник и вертолет "Витязь-Аэро". Но обнаружить людей так и не удалось.

"Было принято решение о переводе активной фазы поисков в попутную. Поисковые мероприятия будут осуществляться попутными морскими судами", - заявили в региональном главке МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Международные полеты возобновятся из шести городов России
Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су
Путин поддержал перенос акции "Бессмертный полк" на 2021 год
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты