На Камчатке прекратили активные поиски пропавших моряков

В Камчатском крае завершили активную фазу поиска четверых мужчин, находившихся на борту катера, перевернувшегося в ночь с 13 на 14 июня в акватории Авачинского залива. Такое решение накануне приняли в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что катер осуществлял доставку груза к другому судну. После ЧП плавсредство быстро обнаружили приблизительно в 40 километрах от берега. Но членов экипажа там не было. Спустя несколько дней были найдены вещи, принадлежавшие морякам. К поискам подключили 218 человек и 60 единиц различной техники, в том числе беспилотник и вертолет "Витязь-Аэро". Но обнаружить людей так и не удалось.

"Было принято решение о переводе активной фазы поисков в попутную. Поисковые мероприятия будут осуществляться попутными морскими судами", - заявили в региональном главке МЧС.