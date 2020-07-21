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21.07.2020 05:17
Рубрика: Экономика

В России предложили определить срок службы жилых домов

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Установить срок службы жилых домов в России. С предложением создать новый стандарт для утверждения метода оценки состояния зданий, Союз потребителей обратился в Минстрой России.

Фото: iStock
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"Новый ГОСТ поможет увидеть реальную картину на этапах экспертизы, утверждения проекта, а также приемки домов. После чего данные должны стать доступными для потребителей", - со ссылкой на документ пишут "Известия".

Эксперты отмечают, что панельные дома хрущевской постройки рассчитаны на 50 лет , при этом они не подлежат реконструкции. Срок службы кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки составляет 100 лет при условии проведения в них своевременного капремонта. Построенные до 1980 года панельные и блочные многоэтажки без реконструкции прослужат сотню лет, после чего должны быть снесены. Панельные дома, возведенные до 1998 года, также не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070-2105 годах.

Ранее "Российская газета" уже писала о том, что в правила выселения из аварийных домов готовятся важные поправки. Стоит задача максимально помочь регионам избавиться от ветхих строений. Еще одни новшества коснутся качества построенных домов. Ситуации, когда жилое здание растет на гнилой инфраструктуре, недопустимы. Фонд содействия реформированию ЖКХ в этом направлении будет работать совместно Минстроем.

Экономика Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Компании Госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ

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