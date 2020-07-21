Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет

Иммунитет к COVID-19 выработался у всех добровольцев, которые испытывают на себе новую вакцину в Сеченовском университете. Практически у каждого из пациентов иммунный ответ появился через несколько дней после прививки. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук.

"Первая защита была получена организмом уже через несколько дней. Это говорит о скорости формирования иммунитета после вакцинации. Максимальный защитный эффект достигается через три недели", - цитирует эксперта РИА Новости.

Новая фаза тестирования лекарства позволит ученым понять, как долго прививка поддерживает иммунитет. Напомним, клинические испытания вакцины от экспертов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Одновременно испытания вакцины идут и в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков высказал мнение, что массового производства вакцины от коронавируса в России может не потребоваться. Вирусолог объяснил это тем, что многие получают иммунитет к новой болезни естественным путем. А значит вакцина становится запасным вариантом.