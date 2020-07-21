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21.07.2020 03:46
Рубрика: Общество

Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иммунитет к COVID-19 выработался у всех добровольцев, которые испытывают на себе новую вакцину в Сеченовском университете. Практически у каждого из пациентов иммунный ответ появился через несколько дней после прививки. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук.

Фото: iStock
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"Первая защита была получена организмом уже через несколько дней. Это говорит о скорости формирования иммунитета после вакцинации. Максимальный защитный эффект достигается через три недели", - цитирует эксперта РИА Новости.

Новая фаза тестирования лекарства позволит ученым понять, как долго прививка поддерживает иммунитет. Напомним, клинические испытания вакцины от экспертов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Одновременно испытания вакцины идут и в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков высказал мнение, что массового производства вакцины от коронавируса в России может не потребоваться. Вирусолог объяснил это тем, что многие получают иммунитет к новой болезни естественным путем. А значит вакцина становится запасным вариантом.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Правительство Минобороны Наука и образование РАН Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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