Почему Зеленский удовлетворил требование захватчика автобуса

Скепсис и неверие заявлениям президентского офиса и МВД породила неотредактированная видеозапись сдачи Кривоша. Тот почти минуту стоит у автобуса, расставив пустые руки, позже к нему подходят трое полицейских без оружия и бронежилетов, он разговаривает с ними, и сам покорно ложится на асфальт. Лишь после этого начинается бойкая имитация освобождения заложников: к автобусу подъехал БТР, и взорвалась светошумовая граната. Кадры активной фазы операции уже разошлись по социальным сетям с наложенной мелодией из "Шоу Бенни Хилла".

Этим съемкам, напомним, предшествовало появление в Facebook украинского президента рекламы документального фильма "Земляне", чего от него требовал террорист. Тот факт, что для освобождения заложников Зеленский сделал единственное, что у него хорошо получается, а также присутствие на месте рядом с главой МВД автора сценария всех президентских роликов - заместителя главы офиса Кирилла Тимошенко вызвали у скептиков мысль о постановочном характере всего происшествия.

Граждан, не склонных к конспирологии, тяготят куда более практичные думы. Их, например, беспокоит то, что Зеленский, вопреки традициям большинства государств, лично пошел на поводу у террориста и выполнил его требование, чем дал сигнал тысячам вооруженных и зачастую психически нездоровых боевиков к повторению подобного. К слову, попутно выяснилось, что Кривош два года служил в неонацистском батальоне "Азов".

Еще больше вопросов породили действия силовиков. Десятичасовые безрезультатные переговоры и неуклюжий захват террориста заставили людей сомневаться в способности СБУ и МВД Украины эффективно противостоять настоящему террору, без вспомогательных роликов от Зеленского.

И наконец, Зеленскому задается главный вопрос: почему он ведет переговоры со спятившим и подавшимся в террористы "патриотом", но продолжает вслед за Порошенко твердить о невозможности переговоров с "террористами", когда речь заходит про выполнение политической части Минских соглашений. Притом что ни одной международной инстанцией народные республики Донбасса не признаны террористическими организациями, там не захватывают заложников, а взрывы и настоящие теракты устраивают исключительно украинские силовики и "побратимы" Кривоша. Впрочем, судя по продолжающим падение рейтингам Зеленского и партии "Слуга народа", ответа на этот вопрос избиратели от них уже не ждут.