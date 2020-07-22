Михаил Дегтярев рассказал о своих планах на посту главы Хабаровского края

Михаил Дегтярев, назначенный президентом временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, рассказал в прямом эфире на своей странице в Instagram о ближайших планах на посту главы региона.

"Сегодня я уже пообщался с хабаровчанами, которые отметили, что в крае закрываются предприятия, крупные федеральные компании никаких инвестиций в регион не делают", - отметил Дегтярев.

По его словам, основная задача - наладить прямой контакт с Москвой для эффективного взаимодействия и реализации крупных проектов.

"Необходимо вернуть тяжеловесность в отношениях с центром, чтобы в Москве всегда брали трубку. Я гарантирую, что в Хабаровский край придут деньги из федерального бюджета, уже пообщался с коллегами - нам готовы помогать", - подчеркнул врио губернатора.

На вопрос об ограничительных мерах из-за сложной эпидемиологической обстановки, Дегтярев ответил, что пока рано говорить о том - снимать или наоборот ужесточать ограничения.

"Сегодня-завтра мы заслушаем доклады Роспотребнадзора, краевого министерства здравоохранения, посмотрим какая статистика. И только потом будут приниматься решения", - сказал глава субъекта.

В своей работе молодой руководитель обещал постоянно общаться с жителями и совершать рабочие поездки по всем районам.

"Уже на следующей неделе я поеду в другие районы. Мы должны спрашивать людей о том, что надо сделать, ведь многие чиновники уже откровенно засиделись и редко выходят из своих кабинетов. Возможно, я буду проводить голосование в соцсетях о том, где лучше построить школу или детский сад. Главное - регулярное, открытое общение с людьми. А в плане управления - мы будем равняться на лучшие практики бывших руководителей региона, а ориентироваться в своих решениях будем на столпа хабаровской политики Алексея Клементьевича Черного (первый секретарь Хабаровского крайкома в 1970-1988 годах)", - рассказал Михаил Дегтярев.

Напомним, Михаил Дегтярев назначен врио губернатора президентом Владимиром Путиным 20 июля. Во вторник он прилетел в Хабаровск и был представлен в правительстве края заместителем полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорием Курановым.