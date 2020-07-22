В пострадавший от паводка город на Среднем Урале прибыл глава МЧС

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев прибыл в Нижние Серги, чтобы оценить ход работ и решений по оказанию оперативной помощи населению.

Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым он осмотрел территорию с вертолета и посетил места ликвидации последствий стихии, сообщает департамент информационной политики региона.

- Сил и средств достаточно, потому что лишние люди и техника только мешать друг другу будут. Основной вопрос сейчас у людей - восстановление газа, восстановление домов и участков до зимы. Отработали как положено - и нарастили группировку быстро, и местная пожарная часть сразу же включилась в работу, - отметил Зиничев, подчеркнув, что оценивать работу предстоит региональным и местным властям, и жителям.

Губернатор считает, что в первую очередь нужно восстановить инженерную инфраструктуру, дороги. Работает комиссия по оценке ущерба. Он отметил, что тем, чьи дома не подлежат восстановлению, будет предложена компенсация или помощь в строительстве нового жилища.

Также сегодня в Нижних Сергах работает приемная прокуратуры области.

Напомним, из-за ливня в ночь на понедельник из берегов вышла река Заставка, которая разрушила дома, мосты, ЛЭП. Водой "смыло" урожай жителей. Электроснабжение восстановили, но работы до сих пор идут. Пострадавшим пообещали выплатить компенсацию.