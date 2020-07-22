Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября

Skoda опубликовала первый тизер электрического кроссовера Enyaq iV. Он дебютирует 1 сентября 2020 года в Праге.

Ранее "Российская газета" рассказывала, какие силовые установки войдут в гамму Enyaq iV. Первый электромобиль марки получит три версии с одним мотором на задней оси, мощность которого составляет 148, 179 и 204 л.с., и две полноприводные, с суммарной отдачей агрегатов 265 и 306 л.с.

Батареи представлены в трёх вариантах ёмкости: 55, 62 и 82 кВт*ч, - они обеспечивают запас хода от 360 до 500 км.

Габариты Skoda Enyaq iV сопоставимы с размерами электрического кроссовера Nissan Ariya: длина модели Skoda составляет 4648 мм, ширина - 1877 мм, высота - 1618 мм, размер колёсной базы - 2765 мм.

Производство Skoda Enyaq iV стартует в конце 2020 года, старт продаж намечен на начало 2021-го.