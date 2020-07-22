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22.07.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen запатентовал купеобразный Tiguan X. Первые фото

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Патентное ведомство КНР опубликовало фотографии и некоторые технические характеристики Volkswagen Tiguan X - купеобразной версии модели, которая имеет покатую линию крыши, оригинальное оформление "кормы" и переднюю часть, как у обновлённого Tiguan, но с более простой оптикой.

Кросс-купе Tiguan X создан на основе длиннобазной версии кроссовера Tiguan L (в Европе - Allspace). Размер колёсной базы новинки составляет 2791 мм, длина - 4764 мм, что на 63 мм больше, чем у Allspace. Высота Tiguan X предсказуемо уменьшилась из-за крыши - 1628 мм против 1673 мм у обычного Tiguan.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Пока для модели заявлен бензиновый 2.0 TSI мощностью 186 и 220 л.с. и роботизированная трансмиссия. Не исключено, что Tiguan X, как и лонг-версия кроссовера, будет предлагаться в версиях с передним и полным типами привода.

Вероятная площадка для дебюта Volkswagen Tiguan X - августовский автосалон в Чэнду.

В России Tiguan представлен в версии со стандартной колёсной базой с бензиновыми турбированными двигателями мощностью от 125 до 220 л.с. и 150-сильным дизелем. Цена на кроссовер начинается от 1 659 000 рублей.

#Volkswagen