Mitsubishi прекращает производство Pajero

Продажи Mitsubishi Pajero прекратились в Японии, Европе и даже в России. На заводе Pajero Manufacturing в префектуре Гифу внедорожники выпускаются для экспорта в страны Южной Африки, Австралии и Ближнего Востока, но вскоре Pajero подаст в отставку. В 2021 году компания завершит производство модели, об этом сообщает издание Nikkei.

Вместе с Pajero на предприятии собираются кроссовер Mitsubishi Outlander и компактвэн Delica D:5. Ожидается, что производство этих моделей будет перенесено на завод компании, расположенный в городе Окадзаки. Большинство из 900 сотрудников Pajero Manufacturing будут переведены на другие места работы.

Закрытие завода связано со стремлением производителя реструктуризировать бизнес в ситуации сокращения объёма продаж новых автомобилей. На ликвидируемом предприятии было произведено около 63 тысяч автомобилей по итогам 2019 финансового года, что составляет 10% от общего количества выпущенных Mitsubishi Motors машин.

Осенью 2019 года в Россию стартовали продажи Pajero в прощальной версии Final Edition. Тираж лимитированной партии был ограничен 500 экземплярами, по итогам на начало 2020 года у дилеров оставалось около 250 машин. Внедорожник оснащён трёхлитровым бензиновым V6 мощностью 174 л.с., пятиступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Новое поколение Pajero может появиться в конце 2021 года.