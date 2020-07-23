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23.07.2020 12:14
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi прекращает производство Pajero

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Продажи Mitsubishi Pajero прекратились в Японии, Европе и даже в России. На заводе Pajero Manufacturing в префектуре Гифу внедорожники выпускаются для экспорта в страны Южной Африки, Австралии и Ближнего Востока, но вскоре Pajero подаст в отставку. В 2021 году компания завершит производство модели, об этом сообщает издание Nikkei.

Вместе с Pajero на предприятии собираются кроссовер Mitsubishi Outlander и компактвэн Delica D:5. Ожидается, что производство этих моделей будет перенесено на завод компании, расположенный в городе Окадзаки. Большинство из 900 сотрудников Pajero Manufacturing будут переведены на другие места работы.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Закрытие завода связано со стремлением производителя реструктуризировать бизнес в ситуации сокращения объёма продаж новых автомобилей. На ликвидируемом предприятии было произведено около 63 тысяч автомобилей по итогам 2019 финансового года, что составляет 10% от общего количества выпущенных Mitsubishi Motors машин.

Осенью 2019 года в Россию стартовали продажи Pajero в прощальной версии Final Edition. Тираж лимитированной партии был ограничен 500 экземплярами, по итогам на начало 2020 года у дилеров оставалось около 250 машин. Внедорожник оснащён трёхлитровым бензиновым V6 мощностью 174 л.с., пятиступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Новое поколение Pajero может появиться в конце 2021 года.

#Mitsubishi