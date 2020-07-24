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24.07.2020 03:15
Рубрика: В мире

Эксперты получили данные с "черных ящиков" сбитого в Иране Boeing 737

В Париже эксперты завершили предварительный анализ данных, полученных с бортовых самописцев Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года. "Но расследование далеко от завершения. Есть еще много важных вопросов, на которые необходимо ответить", - заявила Кэти Фокс, глава Совета по безопасности на транспорте Канады.

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Напомним, пассажирский самолет, принадлежащий компании "Международные авиалинии Украины" и выполнявший рейс PS752 (Тегеран-Киев), потерпел крушение 8 января почти сразу же после вылета из Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Лайнер был сбит по-ошибке силами противовоздушной обороны Ирана.

ТАСС напоминает, что 20 июля "черные ящики" самолета были доставлены в Париж для изучения группой международных экспертов.

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