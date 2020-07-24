Мел Гибсон переболел коронавирусом

64-летний Мел Гибсон, австралийский и американский актер и режиссер, лауреат двух "Оскаров" и "Золотого глобуса", заразился новой коронавирусной инфекцией, был госпитализирован, победил заразу и уже благополучно выписался.

Причем предпринять все это "Безумный Макс" успел еще в апреле, сообщает Independent со ссылкой на официального представителя артиста.

Уточнено: Мел проходил лечение примерно в течение недели в частной больнице. После чего результаты анализов Гибсона показывали стабильно отрицательный результат. Тогда как на антитела - наоборот (положительный то есть).

Ранее с COVID-19 сразились Мадонна, Том Хэнкс с супругой, Идрис Эльба с женой, Лев Лещенко - тоже с женой, Ольга Куриленко, 71-летний музыкант Джексон Браун, Пинк со своим трехлетним, многие другие.

Причем болезнь сорокалетней Пинк, например, протекала довольно тяжело. После чего певица объявила о пожертвовании на нужды американского здравоохранение миллиона долларов.