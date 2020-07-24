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24.07.2020 08:53
Рубрика: В мире

Пассажиры иранского лайнера рассказали об инциденте с истребителем F-15

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Телевидение Ирана продемонстрировало несколько видеороликов, в которых пассажиры лайнера компании Mahan Air рассказали подробности перехвата воздушного судна американским истребителем в небе над Сирией.

Инцидент произошел накануне вечером. После происшествия самолет, следовавший по маршруту Тегеран-Бейрут-Тегеран, благополучно приземлился в столице Ливана, высадил пассажиров и после дозаправки вернулся в Тегеран.

На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных

"Я летела в Бейрут с тремя своими детьми. Полет проходил в спокойной обстановке. Вдруг на несколько секунд лайнер сильно затрясло, он стал резко снижаться. Многие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, упав на пол самолета. Ушибы получил и один из моих сыновей. Потом ситуация нормализовалась и мы приземлились", - сообщила одна из пассажирок по имени Нур. По ее словам, во время происшествия на борту началась паника, некоторые пассажиры в результате резкого маневра лайнера получили ссадины и ушибы.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Иранское ТВ показало мужчину, сидящего на пассажирском сидении с окровавленным лицом. Он рассказал, что видел сближение самолета с истребителем. Когда лайнер резко потерял высоту для ухода от столкновения с F-15, мужчина сильно ударился головой о потолок. На других распространенных кадрах показали беспорядок в салоне самолета и лежащего на полу лайнера пожилого мужчину, которому, по-видимому, стало плохо.

Власти Ирана уже заявили, что намерены направить официальные письма генсеку ООН, а также в Совет Безопасности с изложением деталей инцидента.

В Пентагоне подтвердили, что истребитель США выполнял воздушную миссию в районе действия международной коалиции в Сирии. Пилот провел стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера на расстоянии примерно в 1000 метров. После того, как летательный аппарат был идентифицирован, дистанция с ним была увеличена. В ведомстве указали, что сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами.

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