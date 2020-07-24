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24.07.2020 09:39
Рубрика: Власть

Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В четверг вечером на совещании в правительстве Чечни Рамзан Кадыров объявил, что против госсекретаря США Майка Помпео будут введены санкции. По словам главы республики, это сделано в ответ на включение самого Кадырова, его детей и жены в "черный список" Госдепа. Выступление опубликовал телеканал ЧГТРК "Грозный".

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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- Если у нас в республике кто-то совершил преступление, причем тут я... Господин Помпео, я приглашал вас в гости, но отменяю свое приглашение и объявляю включить все санкции, что у нас есть в республике, против Помпео. Запретить въезд, заблокировать счета и так далее, - заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также удивился тому, что его вообще включили в "черный список", который ограничивает только въезд на территорию США, хотя ранее он уже был включен в так называемый "Список Магнитского", который запрещает не только въезд, но также замораживает все счета и имущественные права на территории Соединенных Штатов.

Ранее Рамзан Кадыров отреагировал на попадание в "черный список" Госдепа США, а после пригласил госсекретаря Майка Помпео в родовое имение в чеченском селении Беной.

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