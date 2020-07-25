Ученые показали мамонта, найденного на Ямале

К моменту их прибытия местные жители уже подняли на поверхность часть черепа животного, нижние челюсти, несколько ребер и фрагмент стопы с сохранившимися сухожилиями. Затем ученые извлекли из озера еще с десяток реберных костей, фаланги, бедренную кость и другие фрагменты животного.

Работы пока продолжаются, они ведутся практически в воде, но специалисты предполагают, что им удастся извлечь скелет всего мамонта. По словам археологов, это взрослая особь.

Как рассказал старший научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Андрей Гусев, на месте раскопок из грунта выступает часть массивной тазовой кости, извлечь которую участники экспедиции пока не смогли.

Кроме того, на крупных костях задних конечностей сохранились сухожилия. Ученые предполагают, что на большой глубине в иле залегает остальная часть скелета, для извлечения которой потребуется специальная техника и время.

Отметим, отдельные кости мамонта на Ямале, в Якутии, на Урале находят довольно часто, но обнаружить полный скелет, да еще и с фрагментами мягких тканей для ученых - огромная удача.

Самой знаменитой для всего мира находкой стал мамонтенок Люба. Детеныша мамонта нашел на реке Юрибей, в мае 2007 года местный житель Юрий Худи и назвал Любой в честь своей жены.

- Когда мы прибыли, ямальский мамонтенок был как живой, - упитанный, с приличным уровнем подкожного жира. Отлично сохранилась шерсть, все внутренние органы, - рассказал "РГ" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев. - Люба утонула в болоте и благодаря этому хорошо сохранилась.

В 1988-м году на Ямале нашли мамонтенка Машу. А два года назад местные жители обнаружили на Гыданском полуострове огромное скопление костей новорожденных мамонтят и других древних животных. Их возраст от 10 до 50 тысяч лет. Ученые назвали это место настоящим "роддомом" древних животных. Как считают ученые, в этом месте животные комфортно чувствовали себя во время воспроизводства и выхаживания потомства.

При этом как отмечают ученые, четкого ответа на вопрос, почему все-таки погибли мамонты, а вместе с ними еще около десятков видов древних животных, до сих пор нет. Ведь, например, современники мамонтов северные олени выжили. Как считает Павел Косинцев, изучающий версии гибели мамонтов уже несколько десятков лет, мамонты могли погибнуть в результате недостатка одного из важных компонентов в пище. Его не стало хватать из-за изменившейся кормовой базы животных. Что, в свою очередь, произошло из-за изменения климата после Ледникового периода, на рубеже голоцена и плейстоцена.