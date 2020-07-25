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25.07.2020 14:25
Рубрика: В мире

В Китае ужесточили меры безопасности из-за закрытия генконсульства США

Текст: Александр Саможнев

Полиция блокировала квартал в городе Чэнду в провинции Сычуань, где располагается генконсульство США, сотрудники которого готовятся к отъезду в связи с закрытием китайского генконсульства в Хьюстоне. Такое решение приняла китайская сторона в качестве ответной меры, сообщает Reuters.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
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Эмблема консульства со здания была уже снята, на внутреннем дворе отмечено движение. Затем на территорию комплекса въехали три микроавтобуса для вывоза вещей и персонала. А в это время полиция перекрыла движение.

В течение всего дня по улице напротив входа в генконсульство шел непрерывный поток людей. Многие останавливались, чтобы сделать снимки или снять видео. Стражи порядка просили граждан не создавать окружающим трудности.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Американцы объяснили свои действия защитой интеллектуальной собственности. МИД КНР назвал это решение провокацией и заявил, что примет ответные действия. После этого Китай потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду прекратило свою деятельность, назвав закрытие диппредставительства законным и необходимым ответом. Пекин возложил ответственность за возникшую ситуацию на Вашингтон.

В мире Восточная Азия Китай

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