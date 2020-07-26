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26.07.2020 12:51
Рубрика: Происшествия

В Крыму на теле погибшего ребенка не нашли следов насильственной смерти

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

На теле найденного в селе Строгановка Симферопольского района трехлетнего мальчика следов насильственной смерти нет. Для выяснения причин гибели ребенка будут назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Как рассказал руководитель следственного отдела по Симферопольскому району СКР Михаил Шичкин, изначально следователи рассматривали несколько версий произошедшего, среди которых несчастный случай, убийство, похищение и дорожно-транспортное происшествие. Во время спасательной операции обследована местность в диаметре семи километров вокруг Строгановки. Но в результате тело мальчика обнаружено в выгребной яме возле родного дома без признаков насильственной смерти. Интересно, что эту яму уже проверяли несколько раз, но обнаружить тело удалось лишь после откачивания жидкости ассенизаторской машиной.
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- Все выгребные ямы в селе были проверены в течение двух дней, но ставшая причиной гибели мальчика была глубиной более двух метров и наполнена мутной водой, - рассказал старший следователь-криминалист ГСУ Андрей Горюнов. - Тело было на дне, и его удалось обнаружить только после откачивания воды.

В эти минуты на месте трагедии ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии. Экспертизы помогут установить обстоятельства и точную причину смерти ребенка.

Напомним, в пятницу вечером трехлетний Муса, живущий с семьей в селе Строгановка, гулял со старшей сестрой возле дома. Но через какое-то время девочка заметила, что братика нет рядом. Полиция немедленно начала розыск. В районе ЧП были развернуты масштабные мероприятия силами правоохранителей и волонтеров с привлечением экспертных и криминалистических возможностей органов Следственного комитета России. Все они совершали подворовые обходы, искали следы ребенка с обученными собаками, осматривали местность с квадрокоптера, а водолазы исследовали небольшие водоемы в окрестностях.

На месте работали опытные следователи и следователи-криминалисты во главе с и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиром Терентьевым. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения мальчика.

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