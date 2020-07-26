Skoda Karoq рвется в лидеры рынка. Чем берет?

Когда в феврале этого года Skoda вывела на российский рынок компактный кроссовер Karoq, многие сходу назвали его будущим бестселлером марки. Они не ошиблись. Ограничения, введенные из-за COVID-19, лишь на время отложили покупательский спрос на преемника теперь уже легендарного Skoda Yeti. В посткарантинном июне Karoq впервые стал самой продаваемой моделью Skoda в нашей стране с результатом в 1737 реализованных экземпляров, а также вошел в двадцатку самых продаваемых легковых автомобилей по данным АЕБ. Для сравнения - на ближайшем конкуренте Kia Seltos выбор остановили 1415 россиян. Чем привлекает новая чешская машина?

Назвать ее новой, правда, довольно сложно. В Европе Karoq продается уже почти два года. Задержка с появлением в России изначально произошла из-за того, что на конвейере в Нижнем Новгороде тогда вовсю шла локализация старшего брата - Kodiaq.

Кроме этого, на "Карок" решили ставить отечественные двигатели. Базовым станет калужский 1,6‑литровый атмосферник мощностью 110 л.с. Но он появится еще позже - ближе к 2021 году. На данный момент в прайс-листе значатся две версии кроссовера: полноприводная со 150-сильным 1,4-литровым турбомотором TSI и шестиступенчатым "роботом", а также более демократичная - переднеприводная с тем же силовым агрегатом, но вместо DSG комплектующаяся восьмидиапазонным… "автоматом". Скептически настроенным по отношению к DSG автолюбителям впору возрадоваться.

Именно последний вариант в комплектации Ambition и оказался в нашем распоряжении. В феврале мы уже рассказывали об этой машине, сейчас удалось рассмотреть ее поближе и в российских реалиях.

Силовой агрегат и автоматическая коробка Aisin порадовали слаженностью своих действий. Отклик на педаль газа чуткий и резвый - сто пятьдесят сил с легкостью тянут небольшой кроссовер весом чуть меньше 1,5 тонны. Предельный крутящий момент 250 Н/м достигается уже в районе отметки 2500 об/мин, а "автомат" лихо отщелкивает близко расположенные передачи. Разгон до сотни за 9 секунд - реальность. Впрочем, повод для придирки тоже есть. Если на старте "топить" педаль газа в пол, происходит легкая заминка на самой низкой передаче - коробка чуть подвисает, растут обороты, а вместе с ними и уровень шума в салоне.

Karoq можно переключить в спортрежим - тогда коробка чаще ходит к пониженным передачам. Это прибавляет автомобилю динамичности, но без фанатизма.

Топливной экономичностью порадовал еще Kodiaq. Karoq благоразумно последовал его примеру. В нынешних реалиях это весомый аргумент в пользу модели. Благодаря все тем же восьми передачам и непосредственному впрыску расход у меня не превышал 8 литров в смешанном режиме, а в загородном опускается и до шести литров. Жаль, нельзя лить 92-й.

К преимуществам "Карока" можно отнести и качество управления. Сказать откровенно - даже на более дорогих машинах оно порой бывает не столь высоким. У руля практически идеальная обратная связь - кроссовер точно меняет траекторию, прекрасно держит курсовую устойчивость, не сваливается в крены даже на крутых поворотах. Лишь поклонникам активной езды стоит иметь в виду неотключаемую систему стабилизации - при слишком резком маневрировании кроссовер наваливается на внешнее переднее колесо и теряет скорость.

Тормоза очень чувствительные - потребуется день-два, чтобы приноровиться. Интервал хода педали небольшой - нажал чуть сильнее положенного, автомобиль клюет носом.

Подвеска не вызывает существенных нареканий, хотя мелкие неровности в виде, например, дорожных наклеек перед пешеходными переходами отрабатывает жестковато. Но чем крупнее препятствия, тем более уверенно и энергоемко они проходятся. Когда съезжаешь с асфальта на проселочную дорогу, можно не бояться сухих ям и бугров - подвеска их успешно сглатывает. Лежачие полицейские в городе тоже преодолеваются с минимальной отдачей в салон - машина не прыгает, подвеска не допускает повторных колебаний.

Но у компактного чешского кроссовера в России оказался очень небольшой клиренс - всего 160 мм. Для сравнения - у "Кодиака" он равен 188 мм, а у соплатформенного Tiguan и вовсе 200 мм. Правда, и сами по себе они побольше. Это хорошо чувствуется даже тогда, когда выходишь из "Карока" - вроде бы и кроссовер, а вроде бы и седан - уж больно низко. В проселочную размякшую колею заезжать страшновато - как бы не зацепить. Обнадеживает защитный пластиковый обвес в нижней части дверей и бамперов - он призван спасти кузов от мелких повреждений. А фары, как и в "Кодиаке", приподняты повыше от земли, чтобы уберечь от ударов и попадания камней. С другой стороны, короткие свесы автомобиля улучшают его геометрическую проходимость на бездорожье, поэтому засадить Karoq в поле на самом деле не так-то просто.

Зато новый кроссовер на 16 см длиннее Yeti - длина "Карока" составляет 4382 мм. Внутри большими размерами в первую очередь радует багажник - аж 500 литров свободного пространства, если сложить задние сиденья - то и все 1609 литров. Перевезти семью с двумя детьми на дачу не является проблемой. А умное обустройство грузового отделения с помощью крючков, сеток, боковых карманов, опционального люка для длинных вещей, например, лыж помогает в целости и сохранности довезти до места назначения любой багаж, не позволив ему кататься от одной стенки к другой во время поездки. В подполье прячется докатка. Дополнительно можно заказать электропривод крышки багажника.

На заднем ряду при желании могут разместиться три пассажира, но центральное место не назовешь удобным. Во-первых, спинка сиденья жесткая, во-вторых, под ногами пролегает довольно большой тоннель.

Если поставить детское кресло, втроем ехать и вовсе тяжело. А вот вдвоем самое то - места в коленях более чем достаточно, можно даже слегка прилечь, спрятав ноги под переднее сиденье, да и пространства над головой хватает для комфортной поездки. В распоряжении есть широкий подлокотник с подстаканниками, дефлекторы воздуха. В качестве допоборудования ставится подогрев сидений и пакет "Технологии", включающий в себя розетку 230В и по одному порту USB-C спереди и сзади. Но такой USB-разъем отличается от стандартного и подойдет не всем - требуется переходник.

Передние кресла отличают в меру жесткие подушки и хорошая боковая поддержка - на виражах чувствуешь себя в своей тарелке. Да и в целом принять удобную позу не составляет проблем, правда, все регулировки осуществляются вручную - кнопок автоматической настройки нет. Но трехчасовая воскресная поездка с дачи утомила не столь сильно, как могла бы. Удобно, что на переднем пассажирском сиденье есть крепление ISOFIX для детского кресла.

Передняя панель напоминает о "Кодиаке", как и блок управления микроклиматом. Верхняя часть отделана приятным на ощупь мягким пластиком. В дверях пластик погрубее. Руль - с кожаной отделкой и клавишами управления медиасистемой и электронными помощниками.

Медиасистема Swing c 7-дюймовым тачскрином и 8 динамиками смотрится простовато. Тем не менее она способна коннектиться со смартфоном с помощью кабеля и передавать на центральный дисплей навигацию или мессенджеры. Чтобы поговорить в режиме громкой связи, не потребуется и кабель - смартфон соединяется со штатной системой по Bluetooth. Но периодически Swing теряет связь со смартфоном.

В перспективе должна появиться более продвинутая медиасистема Bolero с большим дисплеем и камерой заднего вида. Но и цена автомобиля после этого, вероятно, подрастет. Пока же водителю помогают парковаться стандартные парктроники. В версии Ambition изначально установлены четыре датчика в заднем бампере, в качестве "допа" - еще столько же спереди. В дорогой версии Style они идут в базовом пакете.

Зато двухзонный климат-контроль устанавливается уже начиная с комплектации Ambition, а в рамках акции "первый покупатель" его можно получить даже в самой бюджетной комплектации Active.

При открывании передних дверей включается своего рода фонарик - он проецирует на землю световой логотип Skoda. Мелочь, но удобно - в темное время суток помогает не оказаться в грязной луже. Увы, пакет светодиодной подсветки тоже нужно заказывать отдельно.

В продолжение световой темы. Базовое оборудование Karoq - галогенные фары ближнего и дальнего света, но со светодиодными дневными ходовыми огнями. Полностью светодиодные передние фары изначально ставятся в версии Style и опционально - в средней комплектации Ambition. Польза светодиодных фар на Karoq не только в эстетике - они оснащаются системой управления AFS, которая постоянно подстраивает световой пучок под текущие условия - угол поворота руля, скорость и погоду. К примеру, в дождливую ночь она прибивает свет к земле, чтобы, отраженный от мокрого асфальта, он не возвращался в салон и не ослеплял тебя самого.

На нашем автомобиле также установлен ассистент управления дальним светом. В темное время он автоматически включает дальний свет на скорости от 60 км/ч и выключает его при появлении встречного или попутного автомобиля. Традиционно подвох такого помощника (на любых машинах) в том, что он далеко не всегда способен вовремя обнаружить встречный транспорт - порой дело доходит до нервного моргания со стороны водителей, следующих по встречной полосе. Поэтому полностью выключаться из процесса управления светом не стоит.

Зато круиз-контроль, которым оснащаются все "Кароки", без всяких "но" незаменимая вещь на длинной дистанции. А для города есть функция ограничения скорости, тоже поставляемая в базе - она позволяет задать верхний предел, чтобы не "ловить" камеры. Если требуется ускориться сверх установленного лимита, нужно нажать педаль газа чуть сильнее обычного, преодолев сопротивление электронного ассистента.

Более умный адаптивный круиз-контроль, который умеет самостоятельно разгонять автомобиль, следить за дистанцией, останавливаться и снова трогаться, обойдется в дополнительные 30 тысяч рублей. При этом радар Front Assist, который контролирует дистанцию до впереди идущего транспорта, можно заказать отдельно от адаптивного круиз-контроля. Этот помощник способен самостоятельно применять экстренное торможение в том случае, если водитель не реагирует на стремительное сближение.

Кстати, способностью жать на тормоз обладают и парктроники. Если водитель упорствует и игнорирует предупреждения, они не дадут автомобилю столкнуться с препятствием - при условии, что скорость автомобиля не превышает 8 км/ч. Эта функция отключаемая - порой датчик не дает въехать в высокую траву.

А теперь о главном. Стоимость "Карока" с АКПП начинается с 1 387 000 рублей в базовой версии Active, продолжается 1,5 миллионами рублей в комплектации Ambition, а топовая Style обойдется покупателю в 1 673 000 рублей. Karoq с "роботом" и полным приводом, само собой, дороже. 1 468 000 рублей за Active, 1 580 000 за Ambition и 1 754 000 за Style. Нюанс момента в том, что покупатели первых выпущенных партий автомобилей получают в рамках бонуса пакеты функций из более дорогих комплектаций.

Для сравнения. Kia Seltos на "механике" стоит от 1 130 000 рублей, переднеприводный 1,6-литровый на автомате - до 1 390 000, а полноприводный - от 1 320 000 до 1 600 000. В ассортименте есть и двухлитровый Seltos, который поставляется только на вариаторе: переднеприводный - до 1 550 000, полноприводный - до 1 840 000.

Что из всего этого следует. Первое - конкуренция обещает иметь продолжение. Второе - можно не сомневаться, что Skoda Karoq без своего покупателя не останется. Это комфортный, крепко сбитый, отлично управляемый автомобиль с богатой начинкой, уже в базе имеющий ряд дорогих функций.