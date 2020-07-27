"Довод" Нолана официально убран из графика российских премьер

Новый фильм пятикратного номинанта премии "Оскар" Кристофера Нолана "Довод", обещавший стать одним из главных кинособытиий года, но теперь двигающийся к зрителю через полосу страданий, мытарств, невзгод и отмен, продолжает мучиться.

Лента, которая должна была выйти в России 13 августа, официально выбыла из прокатного графика "Каро Премьер". На это обратил внимание "Бюллетень кинопрокатчика".

Кроме того, "в списках не значится" теперь и "Начало. Перевыпуск", обещанный на 1 августа, день, когда кинотеатры "Каро" возобновят свою работу в Москве - с соблюдением всех мер безопасности. Новые даты не указаны.

Ранее министр культуры России рассказала, что ожидает россиян в кинотеатрах после снятия всех ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции.