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"Довод" Нолана официально убран из графика российских премьер

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    27.07.2020, 20:33
Текст:   Олег Усков

Новый фильм пятикратного номинанта премии "Оскар" Кристофера Нолана "Довод", обещавший стать одним из главных кинособытиий года, но теперь двигающийся к зрителю через полосу страданий, мытарств, невзгод и отмен, продолжает мучиться.

Фото: kinopoisk.ru
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Лента, которая должна была выйти в России 13 августа, официально выбыла из прокатного графика "Каро Премьер". На это обратил внимание "Бюллетень кинопрокатчика".

Кроме того, "в списках не значится" теперь и "Начало. Перевыпуск", обещанный на 1 августа, день, когда кинотеатры "Каро" возобновят свою работу в Москве - с соблюдением всех мер безопасности. Новые даты не указаны.

Ранее министр культуры России рассказала, что ожидает россиян в кинотеатрах после снятия всех ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

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