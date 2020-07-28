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Алибасов пожаловался на провалы в памяти из-за выпитого "Крота"

Новости
    28.07.2020, 10:58
Текст:   Олег Усков

Из-за знаменитого употребления внутрь средства для прочистки канализации "Крот" у музыкального продюсера Бари Алибасова начались проблемы с памятью.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом деятель культуры рассказал в новой серии документального сериала "Ленты.ру" "История русской поп-музыки", доступном на YouTube.

Нюанс выяснился в процессе обсуждения видео на песню "Фаина" подопечных Алибасова, проекта "На-На". Продюсер отметил, что не помнит, в какую сумму обошлись съемки ролика. Помнит лишь, что это было "безумно дорого".

"У меня не работает память, потому что я пил "Крота", - пояснил провал Алибасов. Тут же напомнив, что тем не менее "все сдохли", а он еще жив. "И ты тоже умрешь", - в заключение предупредил продюсер члена съемочной группы фильма.

После чего зрители предложили в комментариях предоставить Бари Каримовичу еще "два шота "Крота".

Ранее сообщалось, что на Алибасова подала в суд собственная жена - актриса Федосеева-Шукшина.

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