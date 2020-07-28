Маск: электрокары Tesla слишком дорогие, работаем над бюджетной новинкой

Илон Маск во время конференции с инвесторами заявил, что важная составляющая бизнеса Tesla - сделать электрокары марки доступными.

"Больше всего меня беспокоит нынешняя ситуация - наши машины по-прежнему стоят не очень дёшево, и нам нужно это исправить", - цитирует главу компании Insideevs.

Маск не назвал конкретных сроков и плана по исправлению текущего положения дел. Один из выходов - применение более дешёвых аккумуляторов. Ранее сообщалось, что в конце 2020 - начале 2021 года компания представит электрокар с супербатареей.

Второй вариант - создание ещё более компактной модели, чем Tesla Model 3. Компания уже объявляла конкурс на поиск дизайнера для создания электрокара в китайском стиле, его производство может быть организовано на китайской "Гигафабрике". Однако Маск в одном из твиттов сказал, что "требуются хороший инженер и дизайнер в Германии".

Напомним, в Германии Tesla строит новый завод, на котором также могла быть организована сборка компактного электромобиля.

Между тем, компанию Маска нельзя упрекнуть в жадности: в то время как другие производители повышают цены на автомобили, Tesla регулярно объявляет о снижении стоимости.