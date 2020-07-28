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28.07.2020 09:30
Рубрика: Происшествия

Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Текст: Артем Красиков

Пропавший более недели назад Ан-2 найден в Усольском районе Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что самолет был обнаружен с воздуха.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала

Напомним, что вечером 19 июля самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен республики Бурятия. На борту находилось шесть человек: два члена экипажа и четыре летчика, которым предстояло совершать полеты в Окинском и Тункинском районах для обработки леса от шелкопряда.

По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена. Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров. Радиомаяк на пропавшем борту не сработал, из-за чего поиски были сильно затруднены.

Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ и прокуратура республики проводят проверки инцидента.

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