Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Пропавший более недели назад Ан-2 найден в Усольском районе Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что самолет был обнаружен с воздуха.

Напомним, что вечером 19 июля самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен республики Бурятия. На борту находилось шесть человек: два члена экипажа и четыре летчика, которым предстояло совершать полеты в Окинском и Тункинском районах для обработки леса от шелкопряда.

По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена. Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров. Радиомаяк на пропавшем борту не сработал, из-за чего поиски были сильно затруднены.

Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ и прокуратура республики проводят проверки инцидента.