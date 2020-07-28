Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Обломки самолета, найденные во время поисков пропавшего в Бурятии Ан-2, принадлежат другому борту, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

"Самолет обнаружили, но тот, что пропал год назад, старый борт. Нашли, думали, что этот, но оказалось, что уже год лежит. Причем самолет этой же авиакомпании", - отмечается в сообщении.

Также уточняется, что разбившееся воздушное судно нашли на территории республики Бурятия, а не в Иркутской области.

Напомним, что вечером 19 июля самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен республики Бурятия. На борту находилось шесть человек: два члена экипажа и четыре летчика, которым предстояло совершать полеты в Окинском и Тункинском районах для обработки леса от шелкопряда.

По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена. Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров. Радиомаяк на пропавшем борту не сработал, из-за чего поиски были сильно затруднены.