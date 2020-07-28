Toyota обновит Hilux и Fortuner для России: у них будет мощный дизель

Компания Toyota получила одобрения типа транспортного средства на два автомобиля: внедорожник Fortuner и пикап Hilux. У моделей, кроме изменённой внешности, произошли изменения в моторной гамме.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В начале лета Toyota представила обновлённый Hilux, который наряду с обновлённой внешностью и расширенным списком систем безопасности обзавёлся модернизированным дизелем 2.8 литра. Аналогичные изменения произошли и с соплатформенным внедорожником Toyota Fortuner.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В новых ОТТС моделей указано, что модели в российской спецификации могут быть оснащены дизельным двигателем объёмом 2.8 литра, который не был доступен для них ранее. В отличие от зарубежных версий отдачу дизеля на Hilux и Fortuner уменьшили с 204 до 200 л.с., пиковый крутящий момент не изменился - 500 Нм. На рынке России мотор в паре с мотором предложат 6-ступенчатый "автомат".

О сроках поступления моделей в продажу в России пока ничего не сообщается. В настоящее время цена на дореформенные Hilux и Fortuner составляет 2 382 000 и 2 306 000 рублей соответственно.