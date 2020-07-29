Новости

Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился 19:00
Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов 18:46
В АТОР сообщили о росте цен на туры Турцию 18:40
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 18:35
С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку 18:30
В Японии придумали новый способ социального дистанцирования 18:04
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных 18:02
Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 17:56
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 17:33
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 17:22
Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса 17:13
В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления 17:05
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 16:57
Биологи отследили процесс зарождения коронавируса SARS-CoV-2 16:57
В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне 16:56
Около 8 тысяч мечетей восстановили или построили в России за 30 лет 16:47
В период пандемии Пентагону выделят миллиарды долларов на военную технику 16:46
В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы 16:40
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре 16:28
Глав техногигантов допросят в конгрессе США 16:10
В организме найден странный механизм подавления коронавируса 16:09
Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков 16:02
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 15:49
Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать 15:47
Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 18:27
Рубрика: Спорт

Раскаленное кресло

В грозненском "Ахмате" - очередная смена главного тренера
Текст: Виктор Ковалев (Чеченская Республика)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 166(8220)
В клубе столицы Чечни, который выступает в Российской премьер-лиге, в минувшее воскресенье в очередной раз произошли серьезные перемены. Главным тренером ФК "Ахмат" назначен Андрей Талалаев. С 47-летним наставником подписан контракт сроком на три года.
Сможет ли Андрей Талалаев вывести "Ахмат" в Лигу Европы, покажет стартующий уже через десять дней новый сезон. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" Сможет ли Андрей Талалаев вывести "Ахмат" в Лигу Европы, покажет стартующий уже через десять дней новый сезон. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"
Сможет ли Андрей Талалаев вывести "Ахмат" в Лигу Европы, покажет стартующий уже через десять дней новый сезон. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

"Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до окончания сезона-2019/2020, - сообщили в пресс-службе грозненцев. - 28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку. Подготовку к стартующему в августе новому сезону "Ахмат" начнет недельным сбором в Кисловодске".

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
"Локомотив" отказался от приглашения Кокорина

Что касается отставки популярного в прошлом игрока сборной России, московского "Спартака" и миланского "Интера", экс-главного тренера "Краснодара" и "Химок", то в Грозном не скрывают, что ждали от Игоря Шалимова гораздо большего: перед командой на старте минувшего сезона была поставлена задача добыть путевку в Лигу Европы, а в результате чеченский клуб едва не вылетел из Российской премьер-лиги. Причем "Ахмат" на домашней арене перед своими болельщиками в матчах первенства страны не побеждает уже ровно год (!) - с августа 1919-го.

"Имея всемерную поддержку со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание, - написал в своем аккаунте в "Инстаграме" президент ФК "Ахмат" Магомед Даудов - Ну а мы идем дальше с Андреем Викторовичем Талалаевым, перед которым поставлены задачи вывести команду на новый уровень".

Возникает ощущение дежавю: в апреле прошлого года Шалимов ушел с поста главного тренера подмосковных "Химок", который потом занял Талалаев.

После рестарта минувшего сезона Андрей Талалаев короткое время возглавлял "Крылья Советов", однако не сумел спасти самарцев от вылета из РПЛ, после чего подал в отставку, чтобы стать главным тренером команды, которая в сезоне-2020/2021 будет выступать в элитном отечественном дивизионе первенства страны.

Отметим, что Талалаев - уже седьмой за последние три года старший тренер "Ахмата". За это время командой руководили Рашид Рахимов (дважды), Олег Кононов, Михаил Галактионов, Игорь Ледяхов и Игорь Шалимов. И все они были отправлены в отставку, так сказать, за неудовлетворительные результаты. Такой кадровой текучки нет ни в одном отечественном профессиональном футбольном клубе. В буквальном смысле кресло наставника грозненской команды раскаленное: на нем никто не может долго усидеть.

Хорватский защитник Деян Ловрен перешел в "Зенит"

По мнению специалистов, именно здесь одна из причин того, что команда уже довольно продолжительное время не может занять высокое место в первенстве страны: перед каждым главным тренером непременно ставится задача прорваться в еврокубки (тем более что УЕФА разрешил проводить в Грозном матчи любого международного уровня), но каждый раз с наскока этого не удается добиться, а продолжительного времени на построение команды никто из наставников не получил.

Что касается Андрея Талалаева, то он известен тем, что умеет за короткий срок наладить игру команды, но пока каких-то значимых высот в своей тренерской карьере не достиг. И приход в "Ахмат" для него, безусловно, роковой вызов.

Справка "РГ"

Андрей Талалаев родился пятого октября 1972 года в Москве. Свою футбольную карьеру начал в столичном "Торпедо". Выступал также за "Томь", "КАМАЗ", "Динамо-Газовик" из Тюмени, нижегородский "Локомотив", итальянский "Тревизо", молодежную сборную России. Обладатель Кубка России (1993 год) и бронзовый призер первенства страны (1991).

В качестве главного тренера возглавлял юношескую сборную России, "Тамбов", армянский "Пюник", "Химки" и "Крылья Советов".

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" СКФО Чеченская Республика Грозный

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Юлия Липницкая впервые показала свою дочь
Тренер Макгрегора предложил подготовить Илона Маска к бою с Джонни Деппом