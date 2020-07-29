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29.07.2020 05:06
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о сильных дождях и заморозках

Текст: Ольга Игнатова
С 29 июля испортится погода на северо-западе, севере и юге европейской части России, а также в Поволжье. Там начнутся сильные дожди, которые продлятся до конца июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Так, ливни с грозами в ближайшие дни ожидаются в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Брянской, Псковской и Новгородской областях, а также на большей части Поволжья. Дожди будут сопровождаться сильным ветром.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

В Воронежской, Белгородской областях сегодня очень жарко - днем до +36 градусов. В пятницу, 31 июля, сильный дождь прогнозируется в Архангельской области, в центральных и южных районах Коми.

Дождливо будет в Сибири и на Урале. Сегодня в Новосибирской области сильный дождь, гроза, град. Завтра ненастье накроет Свердловскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай, центральные и южные районы Красноярского края: везде сильный дождь, а в Республике Алтай с градом.

В Магаданской области ночью в четверг, 30 июля, ожидаются заморозки - температура воздуха понизится до минус двух градусов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
После жары в Москву вернется прохлада

В Москве 29 июля жарко, хотя небольшой дождь возможен. Днем до +30 градусов. В четверг начнется похолодание, но все равно будет еще достаточно тепло - до +26 градусов, местами пройдет дождь. А вот 31 июля температура понизится на 5-6 градусов. В светлое время суток уже не выше +20 градусов.

Август в столичном регионе начнется с такой же прохладной погоды: днем чуть выше +20 градусов, ночью - плюс 9-14 градусов. Без дождей тоже не обойдется.

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