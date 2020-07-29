Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город

Мэр Сиэтла сообщила, что введенные в город из-за начавшихся протестов федеральные агенты покинули его. "Федеральные силы, развернутые в Сиэтле, покинули город", - написала Дженни Деркан в Twitter.

Ранее федеральная полиция была направлена и в Портленд, самый крупный город штата Орегон, в котором вот уже почти два месяца не утихают беспорядки. Associated Press сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры с губернатором Орегона о возможном выводе агентов из Портленда.

"Переговоры только начались и соглашение еще не достигнуто. Администрация требует, чтобы губернатор и местные власти были более активны в вопросе обеспечения правопорядка", - цитирует издание РИА Новости.

Ранее президент США не раз выражал свое недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции. Напомним, акции протеста в США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.