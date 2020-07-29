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Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино для HBO

Новости
    29.07.2020, 14:15
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел трейлер сериала "Мы те, кто мы есть" итальянского режиссера Луки Гуаданьино ("Суспирия", "Назови меня своим именем", "Большой всплеск"). Это его первый сериал.

Фото: kinopoisk.ru
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Восьмисерийная картина повествует о жизни 14-летнего парня по имени Фрейзер, переехавшего со своей матерью из Нью-Йорка на итальянскую военную базу. Там Фрейзер знакомится с Кейтлин, с которой они впоследствии становятся друзьями, их бурно развивающимся отношениям предстоит пройти проверку на прочность, в то время два подростка сталкиваются с личными проблемами.

В интервью Variety режиссер поделился мыслями, заявив, что сериал "Мы такие, какие мы есть" сильно отличается от "Назови меня своим именем". Тот был о прошлом, увиденном сквозь призму кинематографического повествования, а нынешний сериал - о том, что происходит "здесь и сейчас". В нём речь идет о телах и душах настоящего времени. Я думаю, они очень отличаются друг от друга"

Актёры: Кид Куди, Фейт Алаби, Франческа Скорсезе, Кори Найт, Беатрис, Бен Тейлор и Себастьяно Пигацци.

Сериал стартует 14 сентября на канале HBO.

Ранее появлялась информация, что Гуаданьино снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом" и сиквел "Назови меня своим именем".

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