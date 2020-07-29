Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино для HBO

Вышел трейлер сериала "Мы те, кто мы есть" итальянского режиссера Луки Гуаданьино ("Суспирия", "Назови меня своим именем", "Большой всплеск"). Это его первый сериал.

Восьмисерийная картина повествует о жизни 14-летнего парня по имени Фрейзер, переехавшего со своей матерью из Нью-Йорка на итальянскую военную базу. Там Фрейзер знакомится с Кейтлин, с которой они впоследствии становятся друзьями, их бурно развивающимся отношениям предстоит пройти проверку на прочность, в то время два подростка сталкиваются с личными проблемами.

В интервью Variety режиссер поделился мыслями, заявив, что сериал "Мы такие, какие мы есть" сильно отличается от "Назови меня своим именем". Тот был о прошлом, увиденном сквозь призму кинематографического повествования, а нынешний сериал - о том, что происходит "здесь и сейчас". В нём речь идет о телах и душах настоящего времени. Я думаю, они очень отличаются друг от друга"

Актёры: Кид Куди, Фейт Алаби, Франческа Скорсезе, Кори Найт, Беатрис, Бен Тейлор и Себастьяно Пигацци.

Сериал стартует 14 сентября на канале HBO.

Ранее появлялась информация, что Гуаданьино снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом" и сиквел "Назови меня своим именем".