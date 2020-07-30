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30.07.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Kia показала салон самого компактного кроссовера

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Вслед за тизерами, демонстрирующими внешность Sonet, компания Kia решила показать изображения салона. Кроссовер получил мультимедиа с большой диагональю и шесть подушек безопасности - таких опций не предлагает ни одна модель в сегменте.

Корпус мультимедиа с тачскрином 10.25 дюйма объединён с козырьком приборной панели, создавая эффект монолитной структуры, которая обычно характерна для автомобилей дорогого сегмента. Как и Kia Seltos, новый Sonet получил Sound Mood Lighting - динамическую подсветку салона.

Фото: Пресс-служба Kia.

Под мультимедиа расположен компактный блок управления климатической системой с небольшим дисплеем отображения настроек.

Мировая премьера кроссовера состоится 7 августа 2020 года. Продажи Sonet стартуют в Индии, в дальнейшем модель появится в других регионах, где представлен бренд, но только не в Европе. В российском представительстве вопрос о возможном появлении Sonet в нашей стране, аккуратно обходят. Надеяться на то, что Sonet доберётся до России, позволяет покупка Hyundai Motor Group завода в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia