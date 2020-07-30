Овечкин оформил дубль в контрольном матче с "Каролиной"

Дубль Александра Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Каролиной". Контрольный матч НХЛ завершился со счетом 3:2.

"Капитан столичного клуба оформил дубль и сделал голевую передачу. Голами отметились также нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Последний записал на свое имя две результативные передачи. Соперник ответил заброшенными шайбами Винсента Трочека и Теуво Терявяйнена", - приводит подробности ТАСС.

Две забитые Александром Овечкиным шайбы вывели российского форварда на 11-е по голам в истории НХЛ. На его счету 686 проведенных голов. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки, отправивший в ворота соперников 894 шайбы.

Напомним, сезон НХЛ возобновится с первого августа квалификационными матчами плей-офф Кубка Стэнли. Борьбу за главный приз продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Команды Западной конференции будут играть в Эдмонтоне, а команды Восточной - в Торонто. "Вашингтон", как одна из лучших команд Востока, разыграет посев в формате кругового турнира. "Каролина" же начнет путь в плей-офф с предварительного раунда, где сыграет в серии до трех побед с "Нью-Йорк Рейнджерс".