Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела

По словам Пашаева, его подзащитный, вероятно, даст показания в конце процесса, хотя по закону подсудимый может это сделать в любой момент.

При этом Ефремов не намерен просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. В этом случае процесс прошел бы в ускоренном варианте - без исследования доказательств, а подсудимый получил бы меньшее наказание, чем может получить в обычном порядке. Но особый порядок подразумевает обязательное признание вины со стороны обвиняемого.

"Теоретически можно рассмотреть это дело в особом порядке, но для этого надо признать вину. Мы же ее не признаем", - сказал журналистам перед судебным заседанием адвокат Эльман Пашаев.

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, на следующее утро скончался в больнице от полученных в аварии ранений.

Ефремов физически не пострадал. Впоследствии выяснилось, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По поводу наркотиков возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело. По нему Ефремов проходит в статусе свидетеля.

По вмененной статье УК Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.

Видео: RT