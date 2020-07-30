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30.07.2020 14:55
Рубрика: Происшествия

Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела

Текст: Иван Петров
Актер Михаил Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела о смертельном ДТП. Об этом в четверг сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Защитник, представляющий интересы Ефремова, 30 июля прибыл в Пресненский районный суд Москвы. Накануне судебное заседание было отложено на день именно из-за неявки на заседание Пашаева. Доставили сотрудники ФСИН в суд и Михаила Ефремова.

По словам Пашаева, его подзащитный, вероятно, даст показания в конце процесса, хотя по закону подсудимый может это сделать в любой момент.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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При этом Ефремов не намерен просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. В этом случае процесс прошел бы в ускоренном варианте - без исследования доказательств, а подсудимый получил бы меньшее наказание, чем может получить в обычном порядке. Но особый порядок подразумевает обязательное признание вины со стороны обвиняемого.

"Теоретически можно рассмотреть это дело в особом порядке, но для этого надо признать вину. Мы же ее не признаем", - сказал журналистам перед судебным заседанием адвокат Эльман Пашаев.

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, на следующее утро скончался в больнице от полученных в аварии ранений.

Ефремов физически не пострадал. Впоследствии выяснилось, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По поводу наркотиков возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело. По нему Ефремов проходит в статусе свидетеля.

По вмененной статье УК Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.

Видео: RT

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова РГ-Видео

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